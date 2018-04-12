﻿ وسط معركة طلاق مكلفة: دبي تصادر يختا بـ 540 مليون دولار لملياردير روسي

دبي ـ رويترز: تشهد دبي فصلا من أحداث معركة طلاق تعد من بين الأكثر تكلفة في العالم إذ يتنازع الزوجان السابقان على حيازة يخت تبلغ قيمته 540 مليون دولار صادرته دبي بشكل مؤقت هذا العام.

وأظهرت وثائق محكمة أن صندوقا خاصا بالملياردير الروسي فرهاد أحمدوف كسب حق الاستئناف يوم الثلاثاء على مصادرة اليخت (لونا) المكون من تسعة طوابق والذي يضم مهبطين للطائرات الهليكوبتر وأكبر حمام سباحة على يخت في العالم.

وأفادت وثائق اطلعت عليها رويترز بأن محاكم مركز دبي المالي العالمي سمحت لصندوق (ستريت استابلشمنت) بالاستئناف من أجل أن تفرج السلطات في دبي عن اليخت.

وأظهرت وثائق أن محكمة بريطانية قضت بأن أحمدوف قطب صناعة النفط والغاز مدين الآن لزوجته السابقة تاتيانا ميخافيلونا أحمدوفا بمبلغ 453.6 مليون جنيه استرليني (567 مليون دولار) فيما وصفتها صحف بريطانية بأنها واحدة من أكثر قضايا الطلاق تكلفة في العالم.

وتقدر مجلة فوربس إجمالي ثروة أحمدوف بنحو 1.4 مليار دولار. وفي أغسطس/آب الماضي وضعت وزارة الخزانة الأمريكية اسمه على قائمة بشركات روسية حكومية ومن يطلق عليهم النخبة الثرية المقربة من السلطة الخاضعين للعقوبات باعتباره من المقربين للرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت صحيفة «جلف نيوز» الإماراتية إن وكلاء يعملون بالنيابة عن المحاكم البريطانية التمسوا من محاكم مركز دبي المالي العالمي احتجاز اليخت، لأن أطرافا تعمل نيابة عن أحمدوفا كانت تبحث عن الأصول المملوكة لزوجها السابق في العالم لتتمكن من الحصول على مدفوعات تسوية الطلاق.