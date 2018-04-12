﻿ولادة طفل بعد أربع سنوات من وفاة والديه في الصين

بكين ـ أ ف ب: ولد طفل في الصين بعد أربع سنوات من وفاة والديه بعدما تمكن جداه من زرع جنين مجمد في رحم أم بديلة، على ما أفاد الإعلام الصيني.

ورأى هذا الطفل المسمّى «تيانتيان» («سكر سكر» بالصينية) النور في التاسع من كانون الأول/ديسمبر، على ما ذكرت صحيفة «شينجينغباو» (بيجينغ نيوز).

وقالت إحدى جدتي الطفل للصحيفة «هو يبتسم طوال الوقت. له عينا والدته لكنه يشبه والده بدرجة أكبر». وكان الوالدان شن جيي وزوجته ليو شي يتابعان علاجا ضد العقم غير أنهما توفيا في حادث مروري العام 2013.

وخاض أجداد الطفل الأربعة معركة قضائية طويلة للحصول على الحق في الأجنة المخصبة في مستشفى في نانكين (شرق). وبسبب حظر تأجير الأرحام في الصين، اضطرت العائلة للجوء إلى لاوس المجاورة للاستعانة بأم بديلة.

وقال خبير في مسائل تأجير الأرحام ساعد العائلتين للصحيفة «فكرنا في بادئ الأمر في إجراء عملية نقل بالطائرة، غير أن شركات الطيران رفضت كلها نقل عبوة النيتروجين التي كانت تضم الأجنة الأربعة».

ونُقلت الشحنة في نهاية المطاف من لاوس برا وأتت الأم البديلة اللاوسية إلى الصين للإنجاب. وبقي الطفل لأسبوعين في المستشفى، وهو الوقت الذي احتاجه الأجداد الأربعة لإجراء فحوص للحمض النووي بهدف اثبات نسب الطفل وجنسيته.

وأثارت هذه الولادة غير الاعتيادية جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين حيث دعا مستخدمون كثر لتشريع تأجير الأرحام مع الإشارة إلى المآسي التي يعيشها الكثير من الأهالي لأطفال وحيدين مع وفاة هؤلاء الأبناء.

وقال مستخدم للانترنت عبر موقع «ويبو»: «هذه حالة عائلة ثرية لها شبكة علاقات واسعة. لكن ثمة أناسا كثيرين آخرين فقدوا طفلهم الوحيد. على الدولة مساعدتهم لالتزامهم سياسة تحديد النسل».

ومنذ 2016 يحق لجميع الصينيين إنجاب طفلين بعد عقود ثلاثة من التطبيق الصارم لسياسة الطفل الواحد.