الإعلام الألماني يكشف عن خليفة هاينكس مع البايرن

“القدس العربي”: أفادت تقارير ألمانية شبه مؤكدة، أن الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ كارل هاينز رومينيغه توصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الجديد، الذي من المفترض أن يتولى القيادة الفنية لعملاق بافاريا خلفًا للمُخضرم يوب هاينكس، العائد من الاعتزال لمهمة إنقاذ الفريق بعد البداية الكارثية مع المدرب السابق كارلو أنشيلوتي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “بيلد” التي تحظى بمصداقية لا بأس بها، فإن المسؤول البارز في البايرن وقع اختياره على المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش، ليتسلم الراية من هاينكس فور انتهاء الموسم الجاري وذلك رغم ارتباط المدرب الأربعيني بعقد مع ناديه الحالي فرانكفورت، سينتهي منتصف العام القادم.

وعلمت نفس الصحيفة من مصادرها، أن رومينيغه –أفضل لاعب في أوروبا مرتين- اتفق مع مدرب المنتخب الكرواتي السابق على كافة تفاصيل العقد، بما فيها الأمور المالية المتعلقة براتبه السنوي، وقيمة الشرط الجزائي لفسخ عقده مع فرانكفورت، مع التأكيد أن إعلان توليه تدريب البايرن أصبح مُجرد مسألة وقت لا أكثر.

والمعروف أن قائد المنتخب الكرواتي السابق، خاض من قبل تجربة مع بايرن ميونخ كلاعب في الفترة بين عامي 2001 و2003، وبعد اعتزاله اللعبة عمل على الجهاز الفني لمنتخب عام 2013 وظل معه عامين، إلى أن أُسندت إليه مهمة تدريب فرانكفورت، الذي يتولى تدريبه منذ عام 2016.

الجدير بالذكر أن لغة الأرقام تقول أن كوفايتش كمدرب مع المنتخب الكرواتي، فاز 10 مباريات وتعادل في خمسة وخسر أربعة من أصل 19 مباراة دولية، أما مع فريقه الألماني، ففي سجله حتى الآن ما يقرب من 85 مباراة، عرف خلالها الفوز 37 مرة مقابل 19 تعادل و29 هزيمة.