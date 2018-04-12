صورة رجل يركض والنيران مشتعلة به تحصد جائزة التصوير الصحافي العالمية لعام 2018- (صور)

أمستردام: حصلت الصورة المذهلة لرجل يركض والنيران تلفه أثناء احتجاج في فنزويلا على جائزة أفضل صورة في الصحافة العالمية لعام 2018.

وحصل الفائز رونالدو شيمدت على الجائزة الأولى وقدرها 10 آلاف يورو (12300 دولار) عن صورته، التي تحمل عنوان “أزمة فنزويلا”، مساء الخميس، في أمستردام.

ويعمل المصور شميدت لصالح وكالة الأنباء الفرنسية ومقره في المكسيك. وتمكن شميدت من تصوير خوسيه فيكتور سالازار بالزا (28 عامًا) أثناء الاحتجاجات العنيفة ضد الرئيس نيكولاس مادورو في كاراكاس في مايو/أيار 2017.

وتم تصوير بالزا، الذي كان يرتدي قناع غاز في الصورة، بعد أن اشتعلت به نيران خزان وقود دراجة نارية. وقد نجا من الحادثة بحروق من الدرجة الأولى والثانية.

ووصفت رئيسة لجنة التحكيم ماجدالينا هيريرا الصورة التي تم اختيارها من بين خمس صور أخرى مرشحة، بأنها “صورة كلاسيكية مملوءة بالطاقة والدينامية”.

وقالت ويتني جونسون عضوة لجنة التحكيم “إنه لا يمثل نفسه واحتراقه فحسب بل أيضا فكرة فنزويلا المحترقة”.