مفاجأة سارة تنتظر صلاح قبل إعلان قرعة الأبطال

“القدس العربي”: علم مراسل “القدس العربي”، أن محمد صلاح على بعد ساعات قليلة، من كتابة التاريخ من جديد في بلاد الضباب، بحصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز للمرة الثانية على التوالي والثالثة هذا الموسم، ليُصبح أول لاعب يظفر بالجائزة ثلاث مرات في موسم واحد، كمكافأة على عروضه الخارقة في الأشهر القليلة الماضية.

ومن مُصدر مُقرب جدًا من صلاح، علمنا أن رابطة أندية البريميرليغ أبلغت الدولي المصري مساء اليوم الخميس، أنه اُختير كأفضل لاعب في البريميرليغ عن شهر مارس، بعدما تفوق على روميلو لوكاكو، دافيد سيلفا وسون هيونغ مهاجم توتنهام، وفي الغالب سيتم الإعلان عن فوزه بالجائزة قبيل ساعات من بدء قرعة الدور نصف النهائي لدوري الأبطال.

ولعب الفرعون دور البطل في ملحمة مانشستر سيتي في ربع نهائي أعرق بطولات القارة العجوز، غير أنه ما زال يتربع على قائمة هدافي البريميرليغ بـ29 هدفًا، وخلفه هاري كين بـ25 هدفًا، ما يُرجح كفته أكثر من الأشقر البلجيكي كيفن دي بروين في الصراع على جائزة لاعب العام، بجانب فرصه القوية في حسم جائزة هداف الدوري والاستمرار في منافسة ميسي على الحذاء الذهبي لأفضل هداف أوروبي، خصوصًا بعد الدفعة المعنوية الكبيرة، التي سيتلقاها بعد فوزه بجائزة لاعب الشهر للمرة الثالثة هذا الموسم.

وبعد ظهر الجمعة، سينتظر صلاح منافسه القادم في دوري الأبطال، في مراسم إجراء قرعة الدور نصف النهائي، وقد تكون مواجهة عاطفية خالصة إذا قُدر له الاصطدام بفريقه السابق روما، أو قد يحظى بفرصة لإظهار نفسه أمام ريال مدريد، على أمل أن يضم كيلور نافاس لقائمة ضحاياه، وتزداد حظوظه في مرافقة رونالدو وإيسكو في “البيرنابيو” في المستقبل، والاحتمال الثالث الصدام مع بايرن ميونخ.