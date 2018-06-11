﻿مونديال 2018: روبي ويليامز والسوبرانو غاريفولينا يحييان حفل الافتتاح

موسكو – د ب أ: يشارك نجم البوب البريطاني الشهير روبي ويليامز والسوبرانو الروسية أيدا غاريفولينا في حفل افتتاح كأس العالم الذي يقام بعد غد الخميس في موسكو.

وقال الذي يعد أحد أكبر المطربين انتشارا على مستوى العالم، في بيان، أنه سيحقق حلم الطفولة عبر المشاركة في الحدث العالمي.

وقال ويليامز: «سعيد للغاية ومتحمس للعودة إلى روسيا لتقديم فقرة استثنائية». وأضاف: «لقد فعلت الكثير خلال مسيرتي، والمشاركة في افتتاح كأس العالم بحضور 80 الف مشجع في الاستاد والملايين أمام شاشات التليفزيون من جميع أنحاء العالم كان حلم الطفولة».

وقالت أيدا غاريفولينا التي حظيت بشهرة عالمية من خلال أوبرا فيينا: «لم أتخيل أبداً أنني سأكون في يوم من الأيام جزءا من احتفال ضخم مثل كأس العالم التي ستقام في بلدي. إن الصورة التي سأقدمها للعالم بأسره ستكون رمزية للغاية لأنها مرتبطة بحلم تحوّل إلى حقيقة. وفي 15 يوليو، سنكتشف هوية من يظفر بهذا الحلم الغالي، على نفس المسرح، بعد مهرجان كروي على مدى شهر كامل في روسيا».

وتقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم بين روسيا والسعودية على استاد «لوجنيكي» بعد حفل الافتتاح الذي يقام على مدى نصف ساعة.

ويتولى الظاهرة البرازيلي رونالدو الفائز بلقب كأس العالم مرتين، تقديم الكأس الذي سيطمح الجميع إلى الظفر به على الأراضي الروسية.