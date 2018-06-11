﻿أوزوهو الأقرب لحراسة عرين نيجيريا رغم قلة خبرته

ييسينتوكي (روسيا) – د ب أ: أكد المدرب الألماني للمنتخب النيجيري، غيرنو روهر، أنه قد يستعين بالحارس الشاب فرانسيس أوزوهو خلال بطولة كأس العالم رغم خبرته القليلة.

وقال المدرب الألماني (64 عاما): «لدينا ثلاثة حراس جيدون، والمنافسة مفتوحة، في الوقت الحالي فرانسيس يملك ميزة أكبر». ويلعب أوزوهو (19 عاما) لصالح الفريق الرديف لنادي ديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، وخاض أول مبارياته مع المنتخب النيجيري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما فاز الأخير 4/2 على الأرجنتين. وراهن روهو في المباريات التحضيرية الأخيرة على أوزوهو، تمهيدا للاستعانة بخدماته ضمن التشكيلة الأساسية لنيجيريا في المونديال. وكان من المفترض أن يكون كارل إيكيمي، حارس ولفرهامبتون الإنكليزي، الحارس الأساسي لنيجيريا، ولكن اكتشف إصابته بسرطان الدم في الصيف الماضي. وبالإضافة إلى أوزوهو، ضم روهر حارسين آخرين أكثر خبرة، وهما دانيل اكيبي واكيتشوا ازينوا. وتحدث روهر عن حارسه الشاب قائلا: «هناك ضغوط كبيرة عليه، إذا كان بالفعل سيكون الحارس الأول فسنرى هذا في التدريبات المقبلة». ويستهل منتخب نيجيريا مشواره في المونديال، الذي تأهل له للمرة السادسة في تاريخه، أمام كرواتيا يوم السبت المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا منتخبي آيسلندا والأرجنتين.