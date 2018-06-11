﻿نيمار سعيد لمعادلة رقم الأسطورة روماريو

موسكو – الأناضول: أعرب البرازيلي نيمار، عن سعادته لمعادلة رقم الأسطورة روماريو بعد تسجيله هدفا في لقاء النمسا استعدادا لكأس العالم التي ستنطلق في روسيا يوم بعد غد الخميس.

وأحرز نيمار الهدف الثاني في مباراة البرازيل أمام النمسا، والتي انتهت بفوز «السامبا» بثلاثة أهداف من دون رد. وقال نيمار: «أنا في غاية السعادة للوصول إلى الهدف رقم 55 في مسيرتي الدولية، ومعادلة رقم مواطني الأسطورة روماريو». وأضاف: «أشعر بشعور طيب تجاه العودة إلى الملعب وتسجيل هدف والوصول لهذا الرقم».

وأوضح: «نحن جاهزون لكأس العالم، كل شيء سيبدأ في غضون أسبوع». وتلعب في المجموعة الخامسة بجانب صربيا وسويسرا وكوستاريكا. ويسعى «راقصو السامبا» لانتزاع اللقب العالمي للمرة السادسة في تاريخهم، والاولى منذ 2002. وقال فيليب كوتينيو نجم ليفربول، إن هدف منتخب بلاده هو التتويج بكأس العالم. وأكد: «المشاركة في المونديال هو حلم لأي لاعب، لقد قدمنا مستويات مميزة من أجل تحقيق ذلك، لذلك نحن هنا الآن». وأضاف: «أحلامنا تكبر وهدفنا هو التتويج باللقب العالمي خاصة وأن ذلك هو هدفنا الأساسي».