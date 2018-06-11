﻿600 ألف صورة تستعد للرقمنة في اليوم العالمي للأرشيف

بيروت – «القدس العربي» : في اليوم العالمي للأرشيف الواقع في التاسع من الشهر الجاري أعادت المؤسسة العربية للصورة فتح أبوابها أمام الجمهور كخطوة أولى، بعد سنتين من الإقفال بهدف التفرغ لرقمنة جزء من 600 ألف صورة التي بحوزتها. ست ساعات من الزمن فقط عاين خلالها زوار المعرض صوراً تعود لسنة 1860 وما بعدها، من لبنان ومصر على وجه الخصوص.

الشعار الذي وضعته المؤسسة العربية للصورة على بابها بالمناسبة «أبوابنا مفتوحة لتفتح عينيك». جميع الصور بالأسود والأبيض، بعضها يحمل اسم مصورها، والآخر لـ «مصور غير معروف»، ومذيل بالحقبة الزمنية. الملاحظة السريعة أن ناس تلك الصور فرحين، بخلاف البعض الذين أرهبتهم كاميرا شفيق السوسي.

ففي جدارية حملت صوراً لأشخاص بالعشرات تفنن الشبان بجلساتهم فرادى على شاطئ البحر في مصر. والمفارقة أن صورة لسيدة واحدة بلباس البحـر اخـترقت ذكور الشـاطئ.

من مصر كذلك تجاورت صورة لراقصة مع أخرى لشاب بالزي الصعيدي. أما المصور الذي اختار اسماً فنياً «فان ليو» هو الأرمني المصري ليفان بوياجيان، فكانت له مجموعة صور تقدم لمحة من الحياة الإجتماعية لمصر في بدايات القرن العشرين، بينها صورة تظهر معظم النصف الأعلى لجسد امرأة عار تمام. المفاجأة الكبرى كانت بإيداع المصور شفيق السوسي كامل ارشيفه من سنة 1934 إلى سنة 1986 في عهدة المؤسسة العربية للصورة.

فقد كانت للسوسي شهرة تبدأ من حيث اقام استوديو التصوير الخاص به قريباً من قلعة صيدا، وتمتد إلى جنوب لبنان بكامله. هي بورتريهات للإستعمالات الرسمية ارشفها السوسي في مجلد من الحجم الكبير. إلى جانب مجلد البورتريهات كانت قلعة صيدا حاضرة بصور من جهات متعددة لمصور غير معروف وتعود للحقبة بين 1880 و1890. كذلك قدمت عدة استديوهات تصوير من مصر صورها للمؤسسة.

وحضرت كمية كبيرة من أنواع مختلفة لأفلام قديمة لا تزال في علبها وتحكي عمرها العتيق. ولم تغب كاميرات التصوير المعمرة وبخاصة تلك التي كان يخبئ المصور رأسه في قماش اسود قبل ان يكبس الزر ويعلن الضوء أن المهمة اكتملت.

أخبرنا مدير المؤسسة العربية للصورة مارك معركش بأن العالم العربي برمته هو المدى الذي تطمح المؤسسة لأن تحتفظ بصور منه. ففي المؤسسة القائمة في الجميزة 301 مجموعة من الصور، أي ما يقارب الست ماية ألف صورة.

وهذه الصور مصدرها 12 بلداً منها العربي ومنها بلدان الاغتراب والإنتشار العربي. تسع من تلك الدول عربية والأخرى هي الأرجنتين، السنغال والمكسيك. الدول العربية التسع زودتنا بأرشيف فوتوغرافي.

حالت مصاعب دون الحصول على مجموعات من الدول العربية الأخرى. يقول معركش بأن الخليج العربي برمته لم يوافق على السماح لمجموعات صور بالخروج من حدوده. فالهدف هو وصول مجموعات الصور إلى بيروت لحفظها، وتالياً العمل على رقمنتها بحيث توضع بتصرف الباحثين والأكاديميين.

وأن تكون تلك المجموعات مفيدة ومستخدمة وليس فقط محفوظة هو الأساس. وهكذا تكون للصور حياة أخرى، تتفاعل مع المحيط وبخاصة الباحثين.

المؤسسة العربية للصورة تعود لـ21 سنة مضت، اسسها الفنانون فؤاد الخوري، سامر معضاد وأكرم زعتري. المصورون الثلاثة عاينوا عبر عدساتهم مرحلة إعادة احياء مدينة بيروت بعد الحرب الطويلة. يقول معركش: وجد الفنانون ضرورة لفهم تاريخ الصورة من خلال المنطقة العربية، وتاريخ المنطقة العربية من خلال الصورة.

الـ600 ألف صورة وصلت إلى المؤسسة العربية للصورة من خلال الأعضاء المنتسبين. البحث دائم عن صور المحترفين وغير المحترفين. يخبرنا معركش: لدينا العديد من المجموعات الخاصة بالعائلات وهي ليست بعدسات محترفين. مصورون صحافيون واصحاب استوديوهات أعطونا صورهم. وتمتد الفترة الزمنية لصورنا من 1860 إلى 1993. البحث والسفر دائمين لتعزيز المجموعة بمزيد من الصور. ونؤكد بأن تلك المجموعات وصلتنا عبر علاقات خاصة وليس عبر صلات رسمية.

ومن المهم الإشارة أن الصور التي بحوزتنا لا تقدم تاريخاً وحياة اجتماعية من وجهة نظر واحدة، بل كذلك من خلال الناس العاديين الذين عاشوا حياتهم الطبيعية ولهم صورهم بعيداً من الاحتراف. ومن بين هؤلاء من وثّق احداثاً لم يطلها المصور المحترف.

تحيي المؤسسة العربية للصورة اليوم العالمي للأرشيف حسب معركش سنوياً من خلال شبكة من المؤسسات التي تعنى بالأرشيف في لبنان. ولدينا كتيب «راصد» الذي اصدرناه بالتعاون مع عدد من مؤسسات الهندسة والعمارة في لبنان، وعدد من المؤسسات الجامعية، وأخرى تعنى بالموسيقى العربية. فنحن ايضاً معنيون بحفظ الأرشيف الهندسي والموسيقي. جميعنا نلتقي تحت اسم «راصد: التراث الحديث».

في السنوات السبع الماضية طالت الرقمنة 35 ألف من اصل 600 ألف صورة. وكان ضرورياً السعي للمزيد ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها. كان الإقفال على مدى سنتين لمزيد من المثابرة، والمشاركة في اليوم العالمي للأرشيف بمثابة خطوة تسبق الافتتاح الذي يتم الاعداد له. كما أن المؤسسة العربية للصورة بصدد طباعة ثلاثة كتب مختصة سيتم توقيعها في لبنان والبلدان العربية.

7akh