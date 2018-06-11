﻿العثور على ست جثث بجوار جبل السكر في ريو

ريو دي جانيروـ أ ف ب: عثر على ست جثث الأحد على الشاطئ بالقرب من التلفريك الذي يؤدي إلى جبل السكر في ريو، أحد أبرز المعالم السياحية في البرازيل، حسب ما أعلنت أجهزة الإسعاف.

وأوضح الناطق باسم هذه الأجهزة «كانت (الجثث) عالقة بين الصخور».

وفتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملابسات هذه الحادثة المأسوية.

وقد وقعت اشتباكات بين عصابات تتاجر بالمخدرات وعناصر من الشرطة الجمعة في هذه المنطقة الوعرة الواقعة بالقرب من جروف جبل السكر. وكان تبادل إطلاق النيران شديداً جداً لدرجة أنه تسبب في انقطاع موقت للتيار الكهربائي الذي يغذي التلفريك المؤدي إلى الجبل.

وأكدت الشرطة العسكرية في ريو أنها نفذت عملية في أحياء الصفيح في ليمه وهي منطقة سياحية جنوبية تقع بالقرب من شاطئ كوباكابانا الشهير.

وفرّ عناصر العصابات المسلحة إلى الغابة، متوجهين على ما يبدو إلى الشاطئ بالقرب من الجبل الصخري في حين طاردتهم الشرطة بالمروحيات والدراجات المائية.

وضبطت ست بنادق تابعة للتجار عرضت للصحافة.