﻿مسيرات للبريطانيات في الذكرى المئوية لمنحهن حق الاقتراع

لندن ـ أ ف ب: تظاهرت آلاف ألنساء الاحد في أنحاء مختلفة من بريطانيا في الذكرى المئوية لحصولهن على حق الاقتراع.

في لندن وبلفاست وأدنبره وكارديف ارتدت المشاركات في هذه المسيرات الأخضر والأبيض والبنفسجي وهي ألوان المطالبات بحق الاقتراع في وقت كانت حقوق المرأة محدودة فيما دورهن على الساحة السياسية معدوم.

ففي السادس من شباط/فبراير 1918 أقر البرلمان البريطاني «قانون عام 1918 حول التمثيل الشعبي» سامحاً لبعض النساء فوق سن الثلاثين بالتصويت. وانتظرت النساء حتى عام 1928 ليحصلن على حق الاقتراع بالشروط نفسها مثل الرجال اعتباراً من سن الحادية والعشرين.