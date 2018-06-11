﻿كوبان من عصير المانجو يوميا يحافظان على صحة قلب المرأة

بوسطن ـ الأناضول: أفادت دراسة أمريكية حديثة، بأن شرب كوبين من عصير المانجو يومياً، يسهمان في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى النساء بعد سن اليأس.

الدراسة أجراها باحثون في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، وعرضوا نتائجها، أمس الإثنين، أمام مؤتمر الجمعية الأمريكية للتغذية الذي عقد في الفترة من 9 -12 يونيو/حزيران الجاري في مدينة بوسطن الأمريكية. ولكشف تأثير المانجو على صحة القلب، راقب الباحثون 24 سيدة في فترة ما بعد انقطاع الطمث (تبدأ من 45 إلى 55 عاماً) حيث تناولت السيدات 330 غراما من عصير المانجو، أو ما يعادل كوبين يوميا لمدة 14 يوما. وبعد 14 يوما من شرب عصير المانجو، استأنفت المشاركات في الدراسة حميتهن اليومية المعتادة، لكنهن استبعدن تناول المانجو لمدة 13 يوما، وتم أخذ القياسات خلال كل فترة، بما في ذلك معدل ضربات القلب وضغط الدم، ومعدل التنفس. ووجد الباحثون أنه بعد شرب عصير المانجو، سجل ضغط الدم الانقباضي ومعدل النبض أرقاما أقل بكثير بعد ساعتين من تناول المانجو. ويشير ضغط الدم الانقباضي (الرقم الأعلى في قراءات ضغط الدم) إلى مقدار الضغط الذي يمارسه الدم على جدران الشرايين القلب، أما معدل النبض فيمكن استخدامه كمؤشر على صحة القلب. وأثبتت الدراسة أن كوبين من المانجو يوميا كانت لهما آثار مفيدة على ضغط الدم الانقباضي بين النساء الأصحاء بعد سن اليأس. وكشفت الدراسة أن المانجو ساعد على استرخاء الأوعية الدموية في أقل من ساعتين بعد تناوله، بالإضافة إلى ذلك، أظهر لدى بعض المشاركات تغييرات إيجابية للمانجو على صحة الأمعاء.

وقال الدكتور روبرت هاكمان، قائد فريق البحث إن «هذه هي أول دراسة تظهر التأثيرات الوعائية الإيجابية للمانجو على البشر».

وأضاف أن المانجو تحتوي على مركبات نشطة بيولوجيا مثل مادة «البوليفينول» تجعلها فاكهة صحية للقلب، وقد تساعد في لعب دور في الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب والأوعية الدموية تأتي في صدارة أسباب الوفيات في جميع أنحاء العالم، حيث أن عدد الوفيات الناجمة عنها يفوق عدد الوفيات الناجمة عن أيّ من أسباب الوفيات الأخرى.

وأضافت المنظمة أن نحو 17.3 مليون نسمة يقضون نحبهم جرّاء أمراض القلب سنويا، ما يمثل 30 في المائة من مجموع الوفيات التي تقع في العالم كل عام، وبحلول عام 2030 من المتوقع وفاة 23 مليون شخص بسبب الأمراض القلبية سنويًا.