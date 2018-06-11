إلغاء مأدبة غداء بين المستشار النمساوي والسفير الأمريكي في ألمانيا

برلين: أعلن متحدث باسم السفارة الأمريكية في ألمانيا، مساء الإثنين، إلغاء مأدبة غداء بين المستشار النمساوي زباستيان كورتس والسفير الأمريكي لدى برلين المثير للجدل ريتشارد غرينيل.

وعزا المتحدث إلغاء المأدبة إلى تغييرات طرأت على جدول المواعيد.

وكان غرينيل يعتزم إقامة مأدبة غداء لكورتس، الأربعاء، خلال زيارته الحالية لبرلين في مقر إقامة السفير الأمريكي، وقد أثارت الدعوة انزعاجا في العاصمة الألمانية إذ أن كورتس يعتبر من بين منتقدي سياسة اللجوء التي تنتهجها المستشارة انغيلا ميركل، وجرت التقاليد أن يلتزم السفراء في مثل هذه الحالات بالتحفظ الدبلوماسي.

وكان غرينيل أثار غضبا واسع النطاق في ألمانيا مع توليه مهام منصبه مطلع مايو/أيار الماضي، بعد مطالبته بوقف نشاط الشركات الألمانية العاملة في إيران، كما أثار غضبا مؤخرا بسبب إعلانه العمل على دعم القوى المحافظة في أوروبا، لكنه عاد وتراجع عن هذه التصريحات في وقت لاحق.

(د ب أ)