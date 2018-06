ترامب: اجتماعات ممثلينا مع نظرائهم الكوريين الشماليين تسير بشكل جيد وسريع

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاجتماعات الجارية بين ممثلي بلاده ونظرائهم الكوريين الشماليين تسير “بشكل جيد وسريع″.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس ترامب، عبر حسابه في موقع “تويتر”، قبيل القمة التي من المنتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، صباح الثلاثاء بسنغافورة.

وقال ترامب “تسير الاجتماعات بين الموظفين والممثلين بشكل جيد وسريع، ولكن في النهاية، لا يهم ذلك”. وأضاف “سنعرف جميعًا قريبًا ما إذا كان هناك اتفاق حقيقي على عكس ما حدث في الماضي”، وأردف، “يمكن أن يحدث”.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly….but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen!

