ترامب: اجتماعات ممثلينا مع نظرائهم الكوريين الشماليين تسير بشكل جيد وسريع

كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الاجتماعات الجارية بين ممثلي بلاده ونظرائهم الكوريين الشماليين تسير “بشكل جيد وسريع″.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الرئيس ترامب، عبر حسابه في موقع “تويتر”، قبيل القمة التي من المنتظر أن تجمعه مع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، صباح الثلاثاء بسنغافورة.

وقال ترامب “تسير الاجتماعات بين الموظفين والممثلين بشكل جيد وسريع، ولكن في النهاية، لا يهم ذلك”. وأضاف “سنعرف جميعًا قريبًا ما إذا كان هناك اتفاق حقيقي على عكس ما حدث في الماضي”، وأردف، “يمكن أن يحدث”.

Meetings between staffs and representatives are going well and quickly….but in the end, that doesn’t matter. We will all know soon whether or not a real deal, unlike those of the past, can happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 11, 2018

وأعلن البيت الأبيض، الإثنين، عن برنامج القمة المرتقبة، وأورد أن ترامب سيلتقي زعيم كوريا الشمالية، في الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي لسنغافورة (01:00 توقيت غرينتش).

وقال البيان، إن المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لا تزال جارية “وقد سارت بسرعة أكبر من المتوقع″. وذكر البيان أن البعثة الأمريكية لسنغافورة ستقوم بمباحثات ثنائية مع مسؤولين من كوريا الشمالية.

وأوضح أن البعثة تضم وزير الخارجية مايك بومبيو، وكبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، والمتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، بالإضافة للسفير سونغ كيم.

وأشار بيان البيت الأبيض، أن ترامب، سيعقد مؤتمرًا صحافيًا قبيل توجهه إلى الولايات المتحدة حوالي الساعة الثامنة مساءً (12:00 تغ).

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الخارجية، مايك بومبيو، إن الرئيس ترامب “على أتمّ الاستعداد لهذه القمة”.

وذكر بومبيو، أن كيم جونغ أون، أعلن أنهم مستعدون لنزع السلاح النووي في بلاده. مضيفًا: “نحن حريصون على معرفة ما إذا كانت كلمته صادقة”.

وتطالب واشنطن، بيونغ يانغ، بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي والكشف عنه، إضافة إلى تقديم ضمانات بعدم السعي مجددًا لامتلاك سلاح نووي.

وتعهد ترامب بتقديم “حماية” لزعيم كوريا الشمالية حال تخليه عن البرنامج النووي. فيما شدد وزير الخارجية مايك بومبيو، على تقديم مساعدات اقتصادية إلى بيونغ يانغ.

في المقابل، تؤكد كوريا الشمالية أنها تريد التخلي عن برنامجها النووي، لكن على مراحل.

(الأناضول)