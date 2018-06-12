مجلس الأمن يقرر تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً

نيويورك: قرر مجلس الأمن الدولي تمديد حظر توريد السلاح إلى ليبيا لمدة 12 شهراً اعتبارا من اليوم الثلاثاء .

وبحسب موقع الأمم المتحدة الإلكتروني، أقر المجلس بالإجماع القرار 2420 (لعام 2018)، الذي يمدد التفويض بتفتيش السفن التي تنتهك حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وجاء في القرار الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة أن “الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل واحدًا من أخطر تهديدات السلم والأمن الدوليين”.

وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن “يقدم تقريرًا إلى أعضاء المجلس بشأن تنفيذ هذا القرار، وذلك في غضون 11 شهرًا”. (د ب أ)