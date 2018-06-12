المستشار الاقتصادي لترامب يتعافى من “نوبة قلبية خفيفة”

سنغافورة: يتعافى المستشار الاقتصادي البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لاري كودلو” في مستشفى إثر إصابته “بنوبة قلبية خفيفة للغاية”، حسبما أعلن البيت الأبيض بعد تغريدة لترامب حول إصابة كودلو، من سنغافورة الثلاثاء.

وكتب ترامب: “لقد أصيب لاري كودلو، الذي كان يعمل بجدية في التجارة والاقتصاد، بأزمة قلبية”.

وأضاف: “إنه الآن في مركز والتر ريد الطبي”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن كودلو أصيب بنوبة قلبية خفيفة للغاية، مضيفة أنه حاليا في حالة جيدة، وأن الأطباء توقعوا تماثله للشفاء سريعا.

كان كودلو، المدير التنفيذي السابق لشركة جولدمان ساكس، منخرطا بشدة في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في كندا مطلع الأسبوع الجاري.

وكان كودلو قد اتهم يوم الأحد الماضي رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنه طعن الولايات المتحدة “في الظهر”. (د ب أ)