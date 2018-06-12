ترامب يعلن عن تحقيق “تقدم كبير” وتوقيع وثيقة مع كيم تعهد فيها بتقديم ضمانات أمنية- (فيديو)

سنغافورة: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء عن تحقيق “تقدم كبير” في قمته التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وصرح ترامب أمام صحافيين خارجا مع كيم من غداء عمل في فندق كابيلا “لقد كان لقاء رائعا بالفعل”، تم “أفضل مما كان من الممكن تصوره”، مضيفا “سنذهب الآن للتوقيع″ على وثيقة.

وأفادت الوثيقة التي وقعها الزعيمين في ختام قمتهما التاريخية في سنغافورة أن الولايات المتحدة ستقدم ضمانات أمنية لكوريا الشمالية.

وجاء في النص أن “الرئيس ترامب تعهد بتقديم ضمانات أمنية”. (أ ف ب)