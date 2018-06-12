انفجار سيارتين مفخختين في مدينة درنة شرقي ليبيا

درنة: قال مصدر من الهلال الاحمر الليبي إن سيارتين مفخختين انفجرتا بعد فجر الثلاثاء بمدينة درنة شرقي ليبيا.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، في اتصال مع وكاله الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن السيارتين انفجرتا بمنطقه شيحا الشرقية التي سيطرت عليها قوات الجيش صباح اليوم بعد عمليه عسكريه ضد قوات ما يعرف بمجلس شورى درنة.

وتابع المصدر ان هناك قتلى وجرحى (لم يحدد عددهم)، وتوجد صعوبة كبيرة في إخراج المصابين نتيجة الاشتباكات الدائرة حاليا في المنطقة بين القوات التابعة للقائد العسكري خليفة حفتر وقوات ما يعرف بمجلس شورى درنه المناهض لحفتر.

يذكر أن حفتر أعلن عن عمليه تحرير درنه منذ ثلاث اسابيع واستطاعت قوات الجيش السيطرة على مناطق كثيرة بالمدينة التي كانت تحت سيطرة قوات مجلس شورى درنه منذ عام 2011 عقب الإطاحة بنظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. (د ب أ)