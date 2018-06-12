ميسي يخطف أنظار الجماهير الروسية في تدريبات الأرجنتين

برونيتسي: خاض المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم مساء الاثنين تدريباته في ظل حضور جماهيري داخل مقر معسكره في مدينة برونيتسي الروسية استعدادا لمباراته الأولى في بطولة كأس العالم 2018 أمام إيسلندا.

وقاد المران الثلاثي ليونيل ميسي وسيرخيو أجويرو وخافيير ماسكيرانو، وبدأ اللاعبون بعمليات الإحماء قبل أن ينقسموا إلى فريقين ليخوضوا مباراة تدريبية خفيفة ظهر ميسي فيها كلاعب حر لكلا الفريقين.

وحضر المران 500 شخص، أغلبهم من الأطفال وطلاب المدارس في الإقليم الروسي، بالإضافة إلى 300 صحفي من كل أنحاء العالم.

ومع ظهور ميسي في ملعب التدريبات بدأت الجماهير تصدح باسمه بشكل متكرر قبل أن تحتشد أمامه مع نهاية الحصة التدريبية ليحصلوا على توقيعه.

وفي وقت مبكر من يوم الاثنين خاض المنتخب الأرجنتيني حصة تدريبية أخرى ولكن خلف الأبواب المغلقة، قام خلالها المدير الفني للفريق، خورخي سامباولي، في وضع الملامح الرئيسية لتشكيلة اللاعبين الذي سيخضون المباراة الأولى لمنتخب “التانجو” في المونديال أمام إيسلندا يوم السبت القادم. (د ب أ)