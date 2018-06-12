العثور على أكثر من 130 طائرا نافقا من النسور النادرة في أستراليا

كانبيرا: تم العثور على ما لا يقل عن 136 طائرا نافقا من النسور ذات الذيل الإسفيني وأربعة أنواع أخرى محمية بعد عملية بحث مكثفة لممتلكات ريفية في شرق جيبسلاند جنوب شرقي أستراليا.

وقالت وزارة البيئة في ولاية فيكتوريا الثلاثاء: “النسور كانت مخبأة في أنحاء الممتلكات في الأدغال وبين الأشجار القصيرة. ونعتقد أن الأعداد يحتمل أن تكون أكبر من تلك التي تم العثور عليها”.

ونشرت الوزارة في صفحتها على فيسبوك أنه “في هذه المرحلة، لم يتم توجيه أي اتهامات، ولكن لدينا شخص يساعدنا في تحقيقنا”.

يشار إلى أن النسور ذات الذيل الإسفيني هي من الأنواع المحمية في أستراليا. وهي أكبر الطيور الجارحة في البلاد، وأصبحت هذه الطيور مصدر إزعاج للعديد من المزارعين لأنها تستهدف الحملان حديثة الولادة.

وقال إيان بروس، وهو مسؤول في إدارة البيئة، لهيئة الإذاعة الأسترالية إن قتل النسور تم عن قصد، ويمكن أن يكون أسوأ عملية قتل جماعي للنسور تشهدها ولاية فيكتوريا.

ويعاقب من يدان بقتل النسور ذات الذيل الإسفيني بغرامة تصل إلى 8 آلاف دولار أسترالي (6 آلاف دولار أمريكي)، مع غرامة إضافية قدرها 800 دولار عن كل طائر يُقتل، بالإضافة إلى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر. (د ب أ)