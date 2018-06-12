كندة علوش: أنا خايفة على نفسي – (تغريدة)

لندن – “القدس العربي”: كتب أحد متابعي مسلسل (طايع) الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عمرو يوسف، لزوجته النجمة السورية كندة علوش على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “طااايع شكلله اندمج ف حواار القتل ده وانا خااايف عليكي”، وذلك تعليقاً على أحداث المسلسل الأخيرة، بعدما أخذ ثأر زوجته التي قتلها (حربي).

بدورها، ردّت كندة علوش عليه قائلة: “وانا خايفة على نفسي”.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من صبا مبارك، عمرو يوسف، عمرو عبد الجليل، سهير المرشدي، مي الغيطي وغيرهم.