إيران تحذر كوريا الشمالية: ترامب يمكن أن يلغي اتفاقه قبل أن يعود لبلاده

لندن: حذرت إيران زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون من الثقة في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قالت إنه يمكن أن يلغي اتفاقهما على نزع السلاح النووي خلال ساعات.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن محمد باقر نوبخت المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، قوله “لا نعلم مع من يتفاوض زعيم كوريا الشمالية. من الواضح أنه يمكن أن يلغي الاتفاق قبل أن يعود لبلاده”.

وقرر ترامب الشهر الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في عام 2015، قائلاً إنه معيب للغاية، وقرر إعادة فرض العقوبات على إيران. (رويترز)