الحوثي يثير جدلا واسعا بحديثه عن النبي محمد- (فيديو)

“القدس العربي”: أثار زعيم حركة أنصار الله “الحوثي” عبد الملك الحوثي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في خطابه الأخير.

وقال الحوثي، واصفا النبي عليه السلام: “القدوة في الدين هو رسول الله، رسول الله كان شخصا مجاهدا، قائدا مجاهدا، رجّال مواقف، رجّال مشاكل”، قبل أن يضحك بشكل ملفت.

وردا على حديث الحوثي، أنشأ مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “الحوثي يسيء للنبي”، شهد تفاعلا كبيرا خلال عدة ساعات.

وبرز من بين المعلقين على فيديو الحوثي القيادي السابق في الجماعة، علي البخيتي، الذي قال: “خطابات عبد الملك الحوثي مسجلة، ولكن لأنه تم تقديسه لم يتجرأ أحد على نصحه بحذف قوله إن الرسول (رجال مشاكل)، وضحكته الصفراء المتصنعة التي أعقبت ذلك”.

وتابع البخيتي: “يريد صديقي عبد الملك تقليد حسن نصر والحديث بالعامية، فيقع في خطأ كارثي. كن أنت يا صديقي، ولا داعي لتقليد أحد؛ حتى لا تتحول لمسخرة”.

وأضاف البخيتي في تغريدة أخرى: “انهارت أسطورة عبد الملك الحوثي، ليس في اليمن والدول العربية فقط، بل لدى كل المهتمين باليمن. حتى حلفاؤه الإيرانيون وحزب الله أصبحوا يتندرون عليه ويسخرون منه؛ وباتوا يخجلون من نقل خطاباته مباشرة؛ حتىته لا يظهر أكثر كم هو بسيط وساذج ومتخلف، ليحافظوا على ما بقي من صورة له عند جمهورهم”.