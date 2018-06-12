الحوثي يثير جدلا واسعا بحديثه عن النبي محمد- (فيديو)
“القدس العربي”: أثار زعيم حركة أنصار الله “الحوثي” عبد الملك الحوثي جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، خلال حديثه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في خطابه الأخير.
وقال الحوثي، واصفا النبي عليه السلام: “القدوة في الدين هو رسول الله، رسول الله كان شخصا مجاهدا، قائدا مجاهدا، رجّال مواقف، رجّال مشاكل”، قبل أن يضحك بشكل ملفت.
وردا على حديث الحوثي، أنشأ مغردون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “الحوثي يسيء للنبي”، شهد تفاعلا كبيرا خلال عدة ساعات.
وبرز من بين المعلقين على فيديو الحوثي القيادي السابق في الجماعة، علي البخيتي، الذي قال: “خطابات عبد الملك الحوثي مسجلة، ولكن لأنه تم تقديسه لم يتجرأ أحد على نصحه بحذف قوله إن الرسول (رجال مشاكل)، وضحكته الصفراء المتصنعة التي أعقبت ذلك”.
وتابع البخيتي: “يريد صديقي عبد الملك تقليد حسن نصر والحديث بالعامية، فيقع في خطأ كارثي. كن أنت يا صديقي، ولا داعي لتقليد أحد؛ حتى لا تتحول لمسخرة”.
وأضاف البخيتي في تغريدة أخرى: “انهارت أسطورة عبد الملك الحوثي، ليس في اليمن والدول العربية فقط، بل لدى كل المهتمين باليمن. حتى حلفاؤه الإيرانيون وحزب الله أصبحوا يتندرون عليه ويسخرون منه؛ وباتوا يخجلون من نقل خطاباته مباشرة؛ حتىته لا يظهر أكثر كم هو بسيط وساذج ومتخلف، ليحافظوا على ما بقي من صورة له عند جمهورهم”.
قال الله تعالى عن رسوله الكريم
(وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)
وقال #الحوثي عن الرسول الكريم:
أنه (رجل مـشـاكل)
الحوثي يتهكم على رسولناالكريم
بأبي وأمي يارسول الله
أنصروا نبيكم أيهاالمسلمون
وشاركو الفيديو ليعلم الناس حقيقةدجال صعدة#الحوثي_يسي_للنبي
pic.twitter.com/dtkIVu9Sgc
— صوت الجمهورية (@Yemen2day) June 10, 2018
من اراد ان يتقرب للغرب فأقصر الطرق الأساءة لسيد الخلق عليه الصلاة والسلام
وانك لعلى خلق عظيم،،،وما ارسلناك الا رحمة للعالمين،،،صل الله عليك ياحبيبي يارسول الله وسلم تسليما كثيرا
اذا كان زعيم “انصار الله” يصدر عنه هذا الكلام المسيء .ماذا ينتظر أن يصدر عن “أنصار الشيطان”!?ويتحدثون عن المؤامرة ونحن المؤامرة في حد ذاتها
قال الله تعالى : ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ” (6) حرام نتلاعب بالقرآن وبديننا من أجل اسقاط هذا الحاكم أوذاك هذا الزعيم او ذلك القائد لجماعة أو مليشيا هذه الإنزلاقات الخطيرة ” تسيس الدين هي التي جعلت الغرب والصهاينة يتجرؤون علينا وعلى مقدساتنا وديننا … حاربوا الحوثي لكن ابعدوا الدين الإسلامي .