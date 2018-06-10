حياة الفهد تشعل المواقع برقصها ـ (فيديو)

لندن – “القدس العربي”: حقق فيديو يظهر الفنانة حياة الفهد وهي ترقص في حفل زفاف، بحسب أحداث مسلسل “حصة قلم” آلاف المشاهدات على مواقع التواصل الإجتماعي، كما نشره بعض الفنانين عبر حساباتهم على “إنستغرام”.

كما نشرت الفنانة بلقيس مقطعاً من المسلسل، يظهر بث مقطع من أحد أغانيها في حفل الزفاف نفسه وعلقت “يسعدني ويثلج صدري لم أسمع أغنياتي في معظم المسلسلات الخليجية خصوصاً مقاطع الأفراح. في الفيديو مقطع من أغنية مبروك مع حصة قلم من بطولة الفنانة الكبيرة حياة الفهد التي أشكرها لثقتها الغالبية سبق وغنيت لها تتر مسلسل”.

فردّت حياة الفهد على بلقيس قائلة، ” ونحن أسعد دائماً بوجود فنانة جميلة بهذه الأخلاق العالية وأنت كنز في الفن بما تقدمينه وربي يوفقج بنتي بحياتك وشكرا”.

لتعود وتعلق بلقيس″حبيبتي انت يا غالية، قدوة بالأخلاق الرفيعة حفظك الله”.