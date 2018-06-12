داعية إماراتي يدعو على قطر في ليلة القدر.. ومعلقون: سيرتد عليه ـ (تغريدات)
“القدس العربي”:
أثار الداعية الأردني المجنس إماراتيا وسيم يوسف، جدلاً كبيرا وحملة من الردود القاسية عليه بعد اتهامه من كثير من المعلقين بـ”استغلال الدين الإسلامي السمح وليلة القدر المباركة للدعوة للشر وليس الخير والرحمة والعفو والغفران”، بعد أن غرد عبر حسابه على “تويتر” مهاجما قطر:”اللهم في هذه الليلة المباركة اقصم ظهر تنظيم_الحمدين ومزقهم كل ممزق”.
اللهم في هذه الليلة المباركة اقصم ظهر #تنظيم_الحمدين ومزقهم كل ممزق ..
— د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) 12 June 2018
وإن تعود الداعية المثير للجدل، وهو إمام مسجد زايد الكبير في أبوظبي، ومقدم برامج في قنواتها، على مهاجمة قطر منذ حصارها والحملة ضدها ، قبل عام، من قبل رباعي الحصار الذي تقوده السعودية والإمارات، فإن كثيراً من المعلقين العرب والقطريين هاجموا استغلاله لليلة القدر للدعاء على قطر، وذهب بعض المعلقين إلى القول إن “هذا الدعاء سيرتد على صاحبه”.
اول مره اشوف شيخ يدعي علي مسلمين بالشكل ده .
— #دنيا_غروره (@VF_MD6) 12 June 2018
ما درست شريعة وماني مستشيخه وما ادعي الورع والتقوى والتدين كامثالك! ولكن اعرف ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال : خير ما قيل في هذه الأيام المباركه اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا
نعلم انك مكره وملزم ونص التغريده يوصلك عبر sms من تنظيم عيال زايد حتى تقوم بمشاركته مع متابعينك
— مريم (@Iyadalhamad) 12 June 2018
ولَك استحي على حالك وترفع عن هذه العصبية والقومية وقل اللتي هي أحسن في هذه الليلة!!
— dolphinfriendlytuna (@dlphnfrndlytuna) 12 June 2018
هذا شخص متسول و لا أحد يحترمه
الله طيب لايقبل
ج
ليتهم يكفوا عن استغلال الدين حسب هواهم
اللهم اعف وارحم والطف بكل بلاد المسلمين
ينافق ولي نعمته محمد بن زايد. ان يدعو على قطر في ليله القدر انحدار اخلاقي جديد لمتسول محترف.
اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا
الوضيع يبقى وضيعا
انحدار اخلاقي جديد لمتسول محترف
في هذه الحياه وفي أي مكان في العالم ليس غريبا أن تجد انسان متسول ومتسلق ومنافق لتحقيق ثروه أو جاه أو منافع شخصيه ؛ لكن مثل هذه الحقاره في استغلال ألدين ليس لها مثيل .
هذا هو زمن الهرج والمرج كما اخبر به المصطفى عليه السلام.
من كان يُؤْمِن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت.
ما قلته على تويتر هو حجة عليك وليس لك، يوم القيامة، فاحذر لقاء الله.
كيف يكون هدا الشخص داعية؟ من اين له هده الصفة الحميدة؟ انه شخص مرتزق ليس الا فبئس الدعاة ان كانوا امثال هدا المعتوه.
هذا الشخص ليس بشيخ ولا يعرف شيء عن الاسلام والسلف
هذا مرتزقة يبحث عن المال وفقط
أين طلب العلم ومن هم مشايخه
والله انه إنسان تافه والأتفه منه من يرى برامجه
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم
لم يدع على أهل الطائف وقد صدوه واذوه
بل قال لعل يخرج من اصلابهم من يوحد الله
اللهم اهد قومي فإنهم ﻻ يعلمون
رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم لم يدع على أهل الطائف وقد صدوه واذوه
بل كان قوله لملك الجبال لعل يخرج من اصلابهم من يوحد الله
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعملون
أين القدوة الحسنة أين أنت من قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن
أين أنت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
هذا انسان معتوة أحمق لا يعرف أن الإسلام دين تسامح لعن الله دعاة السلطان
لا إله الا الله محمد رسول الله.
اقصى درجة الإنحطاط.
إذا انحطت النفس السفلى عن النفس العليا ذهبت إلى أقصى درجات الانحطاط.!!!!!!
حالة شاذة وغريبة وصادمة كهذه,
و في ليلة القدر المباركه،كان من الأولى و الحسن و الأجدر,ان يدعي على عدو الامه اسرائيل،
يا فلان ان تبيع نفسك كم سعرك؟ اما امام ربك هيا اعمالك.
لو انك قلت الهم اصلح بين الاخوه لكان أفضل لوكنت عاقل ولكن للاسف انت رجل تبغي الدنيا
قال تعالى: ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ {الأعراف:55}
ولا شك أن الدعاء على المسلم لمجرد خلاف في الرأي المعتبر أو لمجرد اختلاف وجهات النظر من الظلم ، وعليه فإذا دعا أحد على أحد بغير حق كان هو الظالم، ولم يستجب الله له، كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم
جاء في تفسير الطبري عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء من القول : يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد، إلا أن يكون مظلوما، فإنه قد أرخص له أن يدعو على من ظلمه، إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له
شخص منافق.يسعى لارضاء اسياده.الله ينتقم منه