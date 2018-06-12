داعية إماراتي يدعو على قطر في ليلة القدر.. ومعلقون: سيرتد عليه ـ (تغريدات)

“القدس العربي”:

أثار الداعية الأردني المجنس إماراتيا وسيم يوسف، جدلاً كبيرا وحملة من الردود القاسية عليه بعد اتهامه من كثير من المعلقين بـ”استغلال الدين الإسلامي السمح وليلة القدر المباركة للدعوة للشر وليس الخير والرحمة والعفو والغفران”، بعد أن غرد عبر حسابه على “تويتر” مهاجما قطر:”اللهم في هذه الليلة المباركة اقصم ظهر تنظيم_الحمدين ومزقهم كل ممزق”.

اللهم في هذه الليلة المباركة اقصم ظهر #تنظيم_الحمدين ومزقهم كل ممزق .. — د. وسيم يوسف (@waseem_yousef) 12 June 2018

وإن تعود الداعية المثير للجدل، وهو إمام مسجد زايد الكبير في أبوظبي، ومقدم برامج في قنواتها، على مهاجمة قطر منذ حصارها والحملة ضدها ، قبل عام، من قبل رباعي الحصار الذي تقوده السعودية والإمارات، فإن كثيراً من المعلقين العرب والقطريين هاجموا استغلاله لليلة القدر للدعاء على قطر، وذهب بعض المعلقين إلى القول إن “هذا الدعاء سيرتد على صاحبه”.

اول مره اشوف شيخ يدعي علي مسلمين بالشكل ده . — #دنيا_غروره (@VF_MD6) 12 June 2018

ما درست شريعة وماني مستشيخه وما ادعي الورع والتقوى والتدين كامثالك! ولكن اعرف ان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال : خير ما قيل في هذه الأيام المباركه اللهم انك عفو تحب العفو فعفو عنا

نعلم انك مكره وملزم ونص التغريده يوصلك عبر sms من تنظيم عيال زايد حتى تقوم بمشاركته مع متابعينك — مريم (@Iyadalhamad) 12 June 2018