الاتحاد الأوروبي يشيد بمحادثات ترامب وكيم باعتبارها خطوة “مهمة وضرورية”
Jun 12, 2018
بروكسل: أشاد الاتحاد الأوروبي بالقمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الثلاثاء، باعتبارها “خطوة مهمة وضرورية” تتيح إمكانية تحقيق “النزع الكامل للأسلحة النووية” في شبه الجزيرة الكورية.
وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن “هذه القمة خطوة مهمة وضرورية لتشكل أساسا للتطورات الايجابية التي تحققت في العلاقات الكورية-الكورية وعلى شبه الجزيرة حتى الآن”. (أ ف ب)
كوريا الشمالية ليست بحجم الاتحاد السوفيتي السابق ولكنه سقط وكذلك هي …مجرد بعض الوقت .. ولكن ليس من مصلحة امريكا ان تدخل كوريا الى بيت الطاعة قبل ايجاد عدو بديل لأن الذهنية الامريكية مبنية على هذه العقيدة . ايجاد عدو وان لم يوجد نخلق عدو ثم نضخم خطره ونجعل منه بعبعا للشعب الامريكي لتبرير الانفاق العسكري الهائل لمواجهة هذا الخطر … الدولة العميقة العسكرية وتوابعها من شركات السلاح هي الاكثر فسادا والاكثر تأثيرا في القرار الامريكي .. لذلك حاليا لن يكون هناك سلام مع كوريا على الاقل ليس في المستقبل القريب ،مماطلات وتسويفات وصفقات هنا وهناك وابتزاز للصين وروسيا .. ابقاء اليابان وكوريا الجنوبية تحت الوصاية الامريكية خط احمر امريكي .