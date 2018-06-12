الاتحاد الأوروبي يشيد بمحادثات ترامب وكيم باعتبارها خطوة “مهمة وضرورية”

بروكسل: أشاد الاتحاد الأوروبي بالقمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون الثلاثاء، باعتبارها “خطوة مهمة وضرورية” تتيح إمكانية تحقيق “النزع الكامل للأسلحة النووية” في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن “هذه القمة خطوة مهمة وضرورية لتشكل أساسا للتطورات الايجابية التي تحققت في العلاقات الكورية-الكورية وعلى شبه الجزيرة حتى الآن”. (أ ف ب)