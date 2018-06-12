الفنانة عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

أثارت الفنانة المصرية عفاف شعيب جدلا عاصفا، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب حوار لها مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساء” والذي يبث على فضائية “دريم” المصرية.

حيث قالت الفنانة المصرية إنها من نسل الرسول الكريم محمد ـ صلى الله عليه وسلم، موضحة تجربتها في ارتداء الحجاب.

واضافت قائلة: “قبلها كنت بصلي ووالدي كان حريص ومكانش بيسيب فرض.. وأنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إني مبحبش أقول دة .. وآخر اسمي (مدين شعيب)”.