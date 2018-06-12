الفنانة عفاف شعيب: أنا من نسل الرسول -(فيديو)
Jun 12, 2018
لندن-”القدس العربي”:
أثارت الفنانة المصرية عفاف شعيب جدلا عاصفا، على وسائل التواصل الاجتماعي عقب حوار لها مع الإعلامي المصري وائل الإبراشي في برنامجه “العاشرة مساء” والذي يبث على فضائية “دريم” المصرية.
حيث قالت الفنانة المصرية إنها من نسل الرسول الكريم محمد ـ صلى الله عليه وسلم، موضحة تجربتها في ارتداء الحجاب.
واضافت قائلة: “قبلها كنت بصلي ووالدي كان حريص ومكانش بيسيب فرض.. وأنا من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم رغم إني مبحبش أقول دة .. وآخر اسمي (مدين شعيب)”.
ما شاء الله، وما أكثر من هم من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أقول لاختنا إسمعي جيدا، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه عندما أن يصدح بالدعوة لدين الإسلام: “عن عائشة قالت لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بني عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم”