بلدية فرنسية تطلق اسم ’’النكبة’’ على أحد ممراتها تخليدا لذكراها السبعين

باريس- ’’القدس العربي’’- آدم جابر:

دشنت بلدية بَزون“Bezons “الواقعة في منطقة” فالْدواز” بضاحية العاصمة الفرنسية باريس، ممراً بالمدينة أطلقت عليه اسم’’ النكبة’’، في خطوة رمزية تعكس تضامنها مع القضية الفلسطينية، وأحياء الذكرى الــ 70 لنكبة فلسطين.

وكشفت بلدية بَزون- التي تقيم توأمة مع بلدية بني زيد الغربية – النقاب عن لوحتين واحدة بالفرنسية والأخرى باللغة العربية كتب عليها:’’ممر النكبة .. في ذكرى طرد 800 ألف فلسطيني وتدمير 532 قرية في عام 1948 من طرف مجرم الحرب ديفيد بن قوريون لإنشاء دولة إسرائيل’’.

وأكد رئيس البلدية دومينك ليسبار أن هذه الخطوة تهدف إلى توصيل رسالتين اثنتين: ’’إدانة المجازر الفظيعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة ثم إظهار التضامن مع الأصدقاء الفلسطينيين’’. وأوضح هذا الأخير أن مدينته “فخورة بالدفاع عن حق العودة” للفلسطينيين بالإضافة إلى “حق الإسرائيليين في التفكير بخلاف حكومتهم’’.

وتعدُ بلدية بَزُون من أشهر البلديات الفرنسية و الأوروبية المؤيدة للقضية الفلسطينية بقوة ومنذ عدة سنوات، إذ اعترفت في شباط/فبراير الماضي رمزياً بدولة فلطسين، أسوة ببلدية « جانفيلييه » الواقعة أيضا في ضاحية باريس و التي كانت السّباقة إلى هذه الخطوة في نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي. وذلك بهدف زيادة الضغط الشعبي على الحكومة الفرنسية من أجل الاعتراف بشكل رسمي بدولة فلسطين، والذي لا يزالُ الرئيس إيمانويل ماكرون يرفضه، بــ’’ اعتبار أنه سيزيد الطين بلة’’.

كما سبق لبلدية بَزُونْ -التي تربطها علاقة توأمة منذ سنوات مع بلدية بني زيد-أن أعطت المواطنة للأسير الفلسطيني مجدي الريماوي وأقامت عقب ذلك نصباً تذكارياً من جذع زيتون تم وضعُه أمام مبنى البلدية، علقتْ عليه قرارها القاضي بإعطاء الريماوي مواطنة شرف المدينة.