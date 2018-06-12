القبض على “ساحر ” في الحرم المكي يثير غضب الصوفية -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

ألقت الاجهزة الأمنية السعودية، الأحد الماضي، القبض على مواطن سوداني، خلال تأديته مناسك العمرة على خلفيه الاشتباه فيه بالقيام بأعمال سحر وشعوذة، هو وزوجته، خلال تواجدهما بالحرم المكي، حسب الشرطة السعودية، والتي كشفت خلال تحقيقاتها الأولية أن الرجل ينتمي لطريقة صوفيه معروفة بالسودان، الأمر الذي نتجت عنه حالة استياء وسط اتباع الصوفية في السودان، حيث وصفوا الأمر بالملفقة وطالبوا السلطات السعودية بتحري الدقة في مثل هذه الحالات.