ليبرمان للغزاويين:” المساعدات الإنسانية مقابل طردكم ” حماس″
Jun 12, 2018
لندن-”القدس العربي”:
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ان سكان قطاع غزة بإمكانهم الحصول الدعم والمعونات الإنسانية حال تخلصهم من حكم ” حماس “.
ونقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي عن ليبرمان قوله، خلال جولة له على حدود القطاع، حيث قال “أريد أن أنقل رسالة إلى (جيراننا) في قطاع غزة، لقد أصبح سكان غزة رهائن لحكم حماس″
واضاف: “يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير لأطفالكم ويمكنكم الحصول على جميع المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمدنية، لكن أولاً اطردوا حركة حماس″.
إذا أجريت انتخابات حرة وديمقراطية ستفوز حماس بقيادة كل بلاد الشام.
مسكين الاحتلال كان غبيا وسيبقى غبيا ولن يحفظ الدرس أبدا، كان هناك بوم فوق شجرة، وبدأ الأطفال يرمونه بالحجارة، فلم يصيبوه بها، فكان يقول ما هذه إلا قطع من الطوب، وعندما أصابه حجر واحد سقط على الأرض وقال وهو يموت “أما هذا فحجر حقيقي!