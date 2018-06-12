ليبرمان للغزاويين:” المساعدات الإنسانية مقابل طردكم ” حماس″

لندن-”القدس العربي”:

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان ان سكان قطاع غزة بإمكانهم الحصول الدعم والمعونات الإنسانية حال تخلصهم من حكم ” حماس “.

ونقل موقع (ريشت كان) الإسرائيلي عن ليبرمان قوله، خلال جولة له على حدود القطاع، حيث قال “أريد أن أنقل رسالة إلى (جيراننا) في قطاع غزة، لقد أصبح سكان غزة رهائن لحكم حماس″

واضاف: “يمكنكم بناء مستقبل أفضل بكثير لأطفالكم ويمكنكم الحصول على جميع المساعدات الإنسانية والاقتصادية والمدنية، لكن أولاً اطردوا حركة حماس″.