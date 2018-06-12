لماذا تراجع غريزمان عن إعلان انتقاله إلى برشلونة؟

لندن-”القدس العربي”:

تعمد المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان إثارة الجدل حول مستقبله الموسم القادم، باعتراف واضح وصريح أنه اتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله، لكن دون الكشف عما ينوي القيام به، سواء بالبقاء مع ناديه الحالي أتليتكو مدريد أو خوض تجربة جديدة مع برشلونة أو مانشستر يونايتد.

وكانت أغلب الصحف الإسبانية تنتظر إعلان صاحب الـ27 عامًا قنبلة ذهابه إلى “كامب نو” فور انتهاء ارتباطه مع الديوك في كأس العالم، إلا أنه تعامل بذكاء في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، ليتفادى الدخول في مشاكل قانونية مع إدارة الهنود الحمر.

وسبق لرئيس أتليتكو مدريد إنريكي سيريزو، أن هدد النادي الكاتلوني باللجوء للمحكمة الرياضية الدولية، إذا تأكد أن نظيره في “كامب نو” جوسيب ماريا بارتوميو تفاوض مع اللاعب أو وكيله قبل نهاية مدة عقده مع بطل الدوري الأوروبي بستة أشهر.

وفي رده على سؤال حول مستقبله بعد تزايد التقارير التي تتحدث عن توصله إلى اتفاق نهائي مع مسؤولي البرسا، فأجاب للصحفيين قائلاً “أفهم جيدًا أن الجميع ينتظر قراري النهائي حول مستقبلي، ولكني لن أقول أي شيء اليوم. آسف للجميع لأن الأمر لم يُحسم بعد، في الحقيقة لا أركز سوى في كأس العالم وما سيُقدمه منتخب فرنسا”.

وأضاف “لا أُفضل الحديث عن مستقبلي في الوقت الراهن، أؤكد لكم أنني بالفعل حسمت مستقبلي بنسبة 100%، لكن صدقوني الوقت غير مناسب للحديث عن مستقبلي”.

وعلى الفور، فسرت العديد من الصحف الإسبانية تصريحات مهاجم ريال سوسييداد السابق، على أنها واقعية وتعكس مدى ذكائه وذكاء من يُدير أعماله، كون عقده يمنعه من التفاوض مع أي نادٍ قبل انتهاء عقده بستة أشهر، أو دفع الشرط الجزائي بأثر فوري بداية من يوم 1 يوليو / شباط المُقبل، وإلا كان سيُضعف موقفه القانوني في حالة إعلان وجهته الجديدة قبل أكثر من أسبوعين على الموعد المُحدد.