نجم كرة السلة الأمريكي السابق رودمان يبكي فرحاً بلقاء ترامب وكيم – (فيديو)

باريس ـ “القدس العربي” ـ آدم جابر

في مداخلة على قناة ’’سي-أن-أن-الأمريكية’’ من سنغافورة على هامش اللقاء التاريخي بين دونالد ترامب وكيم جونغ أون، لم يتمالك نجم كرة السلة الأمريكية السابق ونادي شيكاغو بولز دنيس رودمان، نفسه حيث بكى فرحاً بهذا اللقاء، متحدثاً عن ’’تهديدات بالقتل” تلقّاها بسبب صداقته مع كيم جونغ أون.

دنيس رودمان – الذي توجه إلى سنغافورة بمناسبة الاجتماع التاريخي بين ترامب وكيم- كان يرتدي قبعة دعم ترامب تحت شعار “Make America great again” أي “اجعل أميركا عظمى مرة أخرى’’ .

و يقول رودمان الذي زار كوريا الشمالية عدة مرات إنه عمل لسنوات من أجل التقارب بين بيونغ-يانغ وواشنطن، واصفا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون بــ’’صديقه مدى الحياة’’، الذي ’’يعشق كرة السلة’’.