صلاح يؤدي تدريباته العلاجية بصعوبة واضحة -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

ما زالت الشكوك تحوم حول مشاركة محمد صلاح، في مباراة المنتخب المصري ضد نظيره الأوروغوياني، المُقرر لها عصر يوم الجمعة القادم ضمن منافسات المجموعة الأولى في نهائيات كأس العالم 2018، وذلك بعدم تعافيه من إصابته في الكتف بنسبة 100%.

ورغم أن التقارير الطبية التي خضع لها صاحب الـ25 عامًا في مدينتي ليفربول وفالنسيا، أظهرت أن فترة غيابه ستتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة، أي سيلحق بأول مباراة للفراعنة في المونديال بعد غياب دام قرابة الثلاثة عقود، إلا أن المؤشرات في الوقت الراهن، لا تُظهر أنه أصبح متاحًا، على الأقل حتى وقت كتابة هذه الكلمات.

من جانبه، أكد طبيب المنتخب محمد أبو العلا، أن أفضل لاعب في البريميرليغ لم يكتمل شفاؤه بنسبة 100%، حتى أنه أثار قلق أبناء وطنه، بالتلميح إلى أنه حتى لو تعافى صلاح قبل يوم الجمعة، فهذا لا يعني أنه سيكون لائقًا بنفس الصورة التي كان عليها قبل أن يتسبب راموس في إصابته في مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

واليوم الثلاثاء، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في روسيا، مقطع فيديو مُقلق للمصريين، ظهر خلاله صلاح وكأنه يتحامل على نفسه في تمرينات العلاج الطبيعي على كتف، حيث تدرب بشكل مُنفرد، في الوقت الذي كان بقية رفاقه يؤدون أول حصة تدريبية رئيسية في الشيشان، استعدادًا لملحمة أوروغواي.

شاهد الفيديو واحكم بنفسك …. هل هذا مؤشر على عودته بدخول في التحام وصدام مع لاعبين من نوعية غودين وخيمينيز؟