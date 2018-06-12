مشجعة وحيدة في استقبال هذا المنتخب لدى وصوله إلى روسيا !

جيليندزيك : وصل المنتخب السويدي الأول لكرة القدم إلى روسيا من أجل المشاركة في كأس العالم، وتم الترحيب بالمنتخب السويدي خلال حفل استقبال أقامه مطار جيليندزيك.

وأفادت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية أن فتاة تدعى مارجوت في الـ 15 من عمرها تحمل العلم السويدي كانت هي المشجعة الوحيدة التي وقفت في انتظار الفريق الذي وصلت متأخرا 35 دقيقة.

ولم تحظ مارجوت بفرصة مقابلة اللاعبين الذين توجهوا سريعا إلى فندق الإقامة قبل أن يخوضوا مرانهم المفتوح.

ومع ذلك، استبعدت الصحيفة أن تكون مارجوت قد غضبت مما حدث.

ونقلت الصحيفة تصريحات لها قائلة:”أنا أحب السويد لأجل المؤلفة أستريد ليندجرين. ولكنني لا أعلم كثيرا عن كرة القدم”.

ويلتقي المنتخب السويدي يوم الاثنين مع نظيره الكوري الجنوبي على ملعب نيزني نوفجورود في مباراتهما الافتتاحية بالمونديال ثم يلعب المنتخب السويدي مع المنتخبين الألماني والمكسيكي في دور المجموعات.(د ب أ).