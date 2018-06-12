رسميًا.. ريال مدريد يُعين مدرب إسبانيا خليفة لزيدان

لندن-”القدس العربي”:

على عكس كل التوقعات. أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، توصل مجلس الإدارة إلى اتفاق نهائي مع المدرب الحالي للمنتخب الإسباني جولين لوبيتيجي، بموجبه سيتولى القيادة الفنية للنادي الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان، بعقد مدته ثلاث سنوات.

وكانت أغلب التقارير الإسبانية تُرجح أسماء أخرى لخلافة بطل دوري أبطال أوروبا في آخر ثلاث سنوات، أبرزهم الثنائي الألماني يورغن كلوب ويواخيم لوف، بالإضافة لمدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو والفرنسي آرسن فينغر، بعد رحيله عن ناديه آرسنال، وأيضًا أنطونيو كونتي طُرح اسمه بقوة في الأيام القليلة الماضية، لكن في نهاية المطاف، وقع اختيار رئيس الميرينغي على المدرب الذي سيقود إسبانيا في حملة روسيا.

وبحسب ما أعلنه موقع النادي الرسمي، فإن جولين لوبيتيجي سيبقى في منصبه مع اللا روخا إلى أن ينتهي عقده مع الاتحاد الإسباني بمُجرد إطلاق صافرة آخر مباراة للمنتخب الإسباني في المونديال، بعدها مباشرة سيبدأ مهام عمله الجديد في سدّة حكم “سانتياغو بيرنابيو” حتى منتصف عام 2020، لكن كالعادة، دون الكشف عن الأمور المالية المتعلقة بالراتب السنوي.

وسبق للوبيتيجي، أن قاد منتخبات شباب إسبانيا بداية من الناشئين تحت 17 عامًا وإلى منتخب الشباب تحت 21 عامًا، بعدها خاض تجربة غير ناجحة مع بورتو في الفترة بين عامي 2014 و2016 لم يُحقق خلالها ولو بطولة يتيمة، قبل أن تظهر بصمته مع منتخب إسبانيا الأول منذ تسلمه المهمة قبل عامين، وبعد كأس العالم.. سيكون الريال تحديه القادم.