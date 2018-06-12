إصابة مبابي تُثير الذعر داخل منتخب فرنسا -(فيديو)

لندن-”القدس العربي”:

هبطت صاعقة من السماء فوق رأس مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان، بالإصابة المفاجئة التي تعرض لها المهاجم الشاب كيليان مبابي، أثناء مشاركته في تدريبات اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة المنتخب الأسترالي في افتتاح مباريات المجموعة الخامسة في نهائيات كأس العالم، والتي تضم معهما بيرو الدنمارك.

وبحسب التقارير الواردة من داخل معسكر الديوك، فإن مهاجم باريس سان جيرمان أصيب في الكاحل في كرة مُشتركة مع زميله المدافع عادل رامي، على إثرها سقط صاحب الـ19 عامًا أرضًا، ليتدخل الطاقم الطبي في محاولة لإسعافه والتخفيف من ألمه الشديد، الذي أجبره في النهاية على عدم استكمال الحصة التدريبية.

ورغم تكتم بعثة المنتخب على إصابة أغلى شاب في العالم، إلا أن المصادر التي تحظى بثقة لا بأس بها المرافقة للبعثة في روسيا، تؤكد أن هناك حالة من الذعر تُسيطر على الجهاز الفني، خوفًا من سيناريو استبعاده من قائمة الـ23 لاعبًا، التي سيُغادرها لاعبًا في غضون ساعات قليلة، وفقًا للوائح الفيفا، التي تسمح بوجود 24 لاعبًا إلى أن يُرسل المنتخب قائمته النهائية قبل أول مباراة بـ24 ساعة.

ومن المفترض أن يخضع مبابي لفحص طبي شامل في غضون ساعات، للتأكد من سلامته أو الخيار الآخر، أن يكون اللاعب المُستبعد من قائمة الـ24 لاعبًا إذا أظهرت الأشعة أن إصابته ستستغرق وقتًا طويلاً للتعافي منها، لكن حتى هذه اللحظة، لم يتم الإعلان عن طبيعة إصابته بشكل رسمي.