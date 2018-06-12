أمير الكويت وملك الأردن يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

الكويت: بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، مع ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير الكويت ملك الأردن والوفد المرافق له في قصر دسمان، عصر الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما بحثا سبل تعزيز علاقات بلديهما بما يخدم مصالحهما المشتركة ويعزز العمل العربي المشترك، والتنسيق بينهما حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأوفد أمير الكويت نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح للقاء ملك الأردن أثناء المظاهرات التي شهدتها العاصمة الأردنية، الأسبوع الماضي، وبحث سبل دعم الكويت للأردن.

وتأتي زيارة ملك الأردن بعد يومين من قمة مكة المكرمة، التي شارك فيها بالإضافة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمير الكويت ورئيس وزراء الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، وخصصت 2.5 مليار دولار لدعم الأردن في أزمته الاقتصادية.

ووصل ملك الأردن، في وقت سابق الثلاثاء، الكويت على رأس وفد يضم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ورئيس الأركان المشتركة الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات وكبار المسؤولين الأردنيين.

(الأناضول)





