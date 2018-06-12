وليد توفيق يهدي عهد التميمي أغنية وفاء لنضالها- (فيديو)

“القدس العربي”: أطلق الفنان اللبناني وليد توفيق أغنية جديدة بعنوان “عهد” تحية للأسيرة الفلسطينية عهد التميمي (17 عاما).

وقال توفيق في رسالة وجهها بصوته لعهد في مقدمة الأغنية “إلى عهد التميمي المناضلة على أرض فلسطين الحبيبة، أقدم لك هديتي صوتي ومن قلبي”.

وتظهر لقطات من جلسات محاكمة عهد في الفيديو كليب الخاص بالأغنية، وكذلك لحظات صفعها للجندي الإسرائيلي في باحة منزلها، وهو الأمر الذي أدى لاعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومن ثم خضوعها لمحاكمة عسكرية تم على إثرها الحكم على عهد بالسجن 8 أشهر بتهمة “إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته”.

بدوره وجه الشاعر اللبناني نزار فرنسيس، الذي قام بتأليف كلمات أغنية عهد، رسالة قال فيها “لأن فلسطين لا تغيب، ولأن كلمة عهد تعني الكثير لأهل الوفاء. فكيف لو كانت هذه الكلمة هي اسم حملته صبية أصبحت رمزا للتحدي والنضال.

وأشار فرنسيس إلى أن هذا العمل الفني ما هو إلا “مساهمة بسيطة من أجل أولئك الذي يتعبون ولا نستطيع أن نكون بعيدين عنهم”.

وأضاف أنه كتب كلمات أغنية عهد بناء على طلب الفنان وليد توفيق الذي قام بتلحين الأغنية فيما وزعها المايسترو إحسان المنذر.