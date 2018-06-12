الدولي الفرنسي توما ليمار يقترب من آتلتيكو مدريد

باريس -” القدس العربي”-آدم جابر:

توصل نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، في الساعات الأخيرة الماضية، إلى اتفاق مع نادي موناكو الفرنسي، من المقترض أن ينتقل بموجبه لاعب وسط نادي الإمارة توما ليمار الموجود حاليا في روسيا للمشاركة في المونديال مع المنتخب الفرنسي، إلى النادي المدريدي، حسبما أكدت صحيفة “ليكيب” الرياضية ذائعة الصيت، مساء الثلاثاء، من دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وكانت مصادر إعلامية فرنسية قد ذكرت أن ليمار البالغ من العمر 22 عاما، رفض الصيف الماضي الانتقال إلى نادي أرسنال الانكليزي، الذي اقترح 100 مليون يورو للظفر بخدمات الدولي الفرنسي الشاب، بعد تقديمه لأداء خرافي في موسم (2016-2017) مع موناكو الذي حقق لقب الدوري الفرنسي وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في ذاك الموسم.

غير أن أداء موناكو تراجع بشكل كبير هذا الموسم 2017-2018

بعد رحيل جوهرته الصاعدة كليان مبابى إلى باريس سان جيرمان-الذي توج معه بلقب الدوري الفرنسي هذا الموسم، بالإضافة إلى الظهير الأيسر بنجامين ميندي ولاعب الوسط البرتغالي برناردو سيلفا اللذين انضما إلى مانشستر سيتي، بطل الدوري الانكليزي هذا الموسم.

وخاض ليمار خلال موسم (2017-2018) ثلاثين مباراة سجل خلالها هدفين فقط وأعطى 7 تمريرات حاسمة.