نوابُ في أغلبية ماكرون يتنقدون موقفه من مأساة’’ أكواريوس’’ والأخير يلقي باللوم على إيطاليا  

باريس-” القدس العربي”-آدم جــابر:

انتقد العديدُ من برلمانيي الأغلبية الرئاسية الحاكمة في فرنسا، الثلاثاء، جمود السلطة التنفيذية حيال مأساة سفينة “أكواريوس″ التي تقل 629 مهاجرا تم انقاذهم قبالة الشواطىء الليبية، والذين قررت إسبانيا استقبالهم في نهاية المطاف، بعد رفض كل من إيطاليا ومالطا.

واعتبرت صونيا كريمي، النائبة عن حركة الرئيس إيمانويل ماكرون’’ الجمهورية إلى الأمام’’، في تغريدة على تويتر، أن عدم تحرك فرنسا تناقض مبدأ الاستقبال غير المشروط في بعض الحالات، متساءلة ما الذي تنتظره الحكومة الفرنسية للتحرك؟ وبنفس اللهجة تحدثت زميلتها آن كريستين لانغ ، قائلة إنه ’’في مواجهة الحالات الإنسانية المستعجلة والضغوطات المطلقة كان على فرنسا أن تتشرف و تقوم بشكل استثنائي باستقبال ركاب سفينة أكواريوس’’. أما زميلهما في الأغلبية الحاكمة سيباستيان نادو فبدا أشد قسوة، حيث قال إن’’ فرنسا مشلولة في تضامنها’’، معتبراً أن’’ قانون اللجوء والهجرة الجديد قلص حقوق طالبي اللجوء’’. ولم يفوت هذا الأخير فرصة تقديم الشكر للحكومة الإسبانية على استقبالها للمهاجرين العالقين في سفينة’’ أكواريوس’’.

وتبدو مواقف جميع نواب الأغلبية الرئاسية، الذين استنكروا صمت الحكومة الفرنسية حيال أزمة سفينة “أكواريوس″، متماشية تماما مع مواقفهم من قانون اللجوء والهجرة المثير للجدل والذي أحدث انقساماً داخل هذه الأغلبية -من دون أن يعرقل هذا الانقسام تمرير القانون من قبل البرلمان تمهيداً لدخوله حيز التنفيذ في شهر تموز/يوليو القادم، بعد أن تتم مناقشته هذا الشهر في مجلس الشيوخ. حيث امتنع هؤلاء النواب جميعهم عن التصويت على هذا القانون في شهر نيسان/ إبريل الماضي، واصفين إياه بـ’’القمعي’’.

لكن التأسف حيال موقف الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته من أزمة سفينة “أكواريوس″ طال حتى نواباً في الأغلبية الحاكمة ليس من عادتهم انتقاد السلطة التنفيذية، على غرار غبريال عتال، المتحدث باسم حركة الرئيس ماكرون الجمهورية إلى الإمام الذي قال بأنه “لم يتخيل أن فرنسا لا تشارك في إيجاد حل إنساني”. فيما أعرب هوغو رينسون ، نائب رئيس البرلمان الفرنسي، عن أسفه حيال ما يحصل قائلاً: “تمنيت لو احترمت فرنسا مبدأ وتقليد الاستقبال… فإسبانيا اليوم هي التي ترفع قيم أوروبا’’.

من جانبه، ندد أوليفيه فور -عضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي وهو الزعيم الجديد لهذا الحزب،ندد بعدم تحرك الحكومة الفرنسية حيال أزمة ’’أكواريوس’’، قائلا إنها ’’فضلت الاختباء وراء القانون الدولي للملاحة البحرية’’ . في المقابل، رحبت مارين لوبان، زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا، بالخطوة الإيطالية، متهمة في الوقت ذاته منظمات حقوق الإنسان بـ’’ لعب دورٍ هادفٍ في التواطؤ مع مافيا تهريب المهاجرين. وقالت لوبان إن هؤلاء المهاجرين يجب أن يعودوا من حيث أتوا’’.

ووسط تصاعد الانتقادات في صفوف أغلبيته البرلمانية وأحزاب اليسار، خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن صمته الذي استمر لنحو 48 ساعة، حيث ندد، ظهر الثلاثاء، بـ’’ عدم مسؤولية الحكومة الايطالية’’.

بدوره، أعلن رئيس الحكومة إدورا فيليب – الذي التزم هو الآخر الصمت لنحو يومين – أن ’’حكومته على استعداد لمساعدة نظيرتها الإسبانية، بعد أن اختارت الحكومة الايطالية عدم احترام التزاماتها الدولية’’. فيما قال بنجامين غريفو الناطق بإسم الحكومة إن أزمة ’’أكواريوس’’ تدعوا دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة وإصلاح قواعدها فيما يتعلق بسياسة الهجرة. هذا التحرك شدد فيليب فيجيه، عضو البرلمان عن حزب ’’اتحاد الديمقراطيين والمستقلين’’ اليميني-الوسطي، على أن بات ضرورياُ أكثر من أي وقت مضى، مؤكداً أنه يبدأ بتقديم الدول الأوروبية المساعدة الاقتصادية الكافية لدول الجنوب وعملها على القضاء على شبكات تهريب المهاجرين’’.

وتعليقاً على رد فعل الرئيس إيمانويل ماكرون، قال أوليفيه فالورني، عضو البرلمان عن’’ الحركة الراديكالية لشانته ماريتيم’’ إن قرار الحكومة الايطالية الجديد ليس بالأمر المفاجئ نظراً لتوجهاتها السياسية المعروفة. لكن المفاجئ هو موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي إلتزم الصمت حيال أزمة ’’أكواريوس’’ لنحو 48 ساعة.