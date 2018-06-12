ترامب يفاجىء البنتاغون بتعهده إنهاء المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية

واشنطن: تداعى مسؤولو البنتاغون، الثلاثاء، لبحث التطور الجديد ازاء التواجد العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، بعد أن تعهد الرئيس دونالد ترامب خلال قمته مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون بإلغاء التدريبات العسكرية المشتركة “الاستفزازية” هناك.

وفاجأ ترامب المراقبين عندما ابلغ الصحافيين بعد الاجتماع غير المسبوق في سنغافورة، ان الاستمرار بالتدريبات الروتينية المشتركة بين القوات الأمريكية وكوريا الجنوبية سيكون “غير ملائم” في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إبرام صفقة شاملة مع كوريا الشمالية.

وقال ترامب “سنوقف المناورات العسكرية ما سيوفر علينا كمية هائلة من الأموال، إلا اذا رأينا ان المفاوضات المستقبلية لا تسير كما ينبغي”.

وأضاف “زيادة على ذلك أعتقد ان هذا استفزازي جدا”، مشيرا الى انه يريد سحب الجنود الأمريكيين من الجنوب “في وقت ما”.

وفاجأ هذا التعهد البنتاغون والسلطات في كوريا الجنوبية، مع العلم انه لم يرد في البيان المشترك.

فالقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية (يو اس اف كاي) التي يبلغ تعدادها نحو 28.500 جندي والمتمركزة هناك بشكل دائم، لم تتلق أي توجيهات فورية جديدة حول تدريبات مشتركة مقبلة، بما في ذلك المناورة التي تحمل اسم “أولتشي حارس الحرية” المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وقال الناطق باسم هذه القوات الكولونيل تشاد كارول، في بيان، “بالتنسيق مع شركائنا (الكوريين) سوف نستمر في تمركزنا العسكري حتى نتسلم توجيهات جديدة من وزارة الدفاع و/او قيادة المحيط الهندي-الهادئ”.

وفي هذه الأثناء كانت تجري اجتماعات متلاحقة في البنتاغون لمناقشة تعهد ترامب الذي يرقى الى تغيّر جذري في تمركز القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية منذ عقود.

فشعار الجنود هناك هو الجاهزية “للقتال الليلة”، وينظر الى المناورات المشتركة على انها الجزء المتمم لهذه الجاهزية.

وفي وقت لاحق، قالت المتحدثة باسم البنتاغون، دانا وايت، ان وزارة الدفاع “ترحب بالاخبار الجيدة الصادرة عن القمة وتدعم بشكل كلي الجهود الدبلوماسية الجارية مع كوريا الشمالية”.

وأضافت للصحافيين ان وزير الدفاع جيم ماتيس “لم يفاجأ” بتصريحات ترامب حول التمارين مؤكدة بانه “تمت استشارته”.

تنازل “مقلق”

ويشير بيان ترامب في سنغافورة ايضا الى ما يبدو انه هوة آخذة بالاتساع بينه وبين وزير الدفاع جيم ماتيس.

فقبل ساعات على القمة قال ماتيس لصحافيي البنتاغون ان موضوع القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية على حد علمه لن يكون جزءا من اي نقاش في سنغافورة.

وماتيس مدافع شرس عن تحالفات واشنطن العسكرية القديمة والبنية الأمنية والاقتصادية التي انشأتها بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن ترامب رفض دعم بيان لقمة مجموعة السبع خلال عطلة نهاية الاسبوع يقول ان المشاركين فيه كانوا “يسترشدون بقيمنا المشتركة في الحرية والديموقراطية وحكم القانون واحترام حقوق الانسان والتزامنا بتعزيز النظام العالمي يستند الى القانون”.

وقال ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية، انه “أمر مقلق” ان يوافق ترامب على تعليق المناورات المشتركة دون ان يشير الى تراجع كوريا الشمالية عن تهديداتها العسكرية التقليدية.

وأعتبر هاس على تويتر ان البيان “لا يحدد طريقة نزع الاسلحة النووية، ولا يتضمن جدولا زمنيا ولا تفاصيل تتعلق بالتحقق من نزع الأسلحة”.

وتابع “الأكثر اثارة للقلق حول كل هذا هو ان الولايات المتحدة تخلت مقابل ذلك عن شيء ملموس هو التدريبات الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة”.

ومع ذلك فهو أشاد باطلاق القمة لعملية سياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

(أ ف ب)