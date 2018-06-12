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نتنياهو يشيد بقمة ترامب “التاريخية” مع زعيم كوريا الشمالية

Jun 12, 2018
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

القدس: أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقمة التي عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ووصفها “بالتاريخية”، رابطا بين المحادثات في سنغافورة وموقف واشنطن الصارم تجاه البرنامج النووي الإيراني.

وقال نتنياهو، في بيان، “هذه خطوة مهمة في المسعى الرامي لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية”.

وأضاف “الرئيس ترامب يتخذ أيضا موقفا حازما ضد محاولة إيران الحصول على أسلحة نووية وكذلك سلوكها العدواني في الشرق الأوسط”.

يذكر أن وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ هو، وجه، أمس الإثنين، انتقاداً لاذعاً لنتنياهو، واصفاً إياه بـ”الصهيوني المتطرف” و”المجرم الكاذب”.

وجاء انتقاد ري في تغريدة له على حسابه في موقع تويتر، على مقترح لنتنياهو حول تقديم إسرائيل مساعدة لإيران لإنقاذها من حالة الجفاف.

 

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