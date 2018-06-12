حماس تتهم الحكومة الفلسطينية بممارسة “التضليل والكذب”

غزة: اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، الحكومة الفلسطينية بممارسة “التضليل والكذب”.

وقال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن “الحكومة في بيانها اليوم لا تزال تبرر العقوبات (على قطاع غزة) بكل وقاحة وتبيع وهماً لشعبنا وتمارس التضليل والكذب”.

وأضاف أن “الحكومة مغيّبة عن هموم وأزمات شعبنا، وقد أصبحت عبئاً عليه، وعليها الرحيل، فلم يعد أحد يعوّل عليها أو يثق بها”.

وقالت الحكومة، برئاسة رامي الحمد الله، في بيان اليوم، إنها ملتزمة بمسؤولياتها تجاه المواطنين في غزة، وملتزمة بحرية الرأي والتعبير والحريات الإعلامية.

ورفضت ما أسمته حملات “التشهير والتخوين والتحريض وتشويه الحقائق” بشأن معاناة سكان غزة.

ويعاني أكثر من مليوني نسمة في غزة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، جراء حصار للقطاع بدأته إسرائيل عام 2006، ثم شددته في 2007، إثر سيطرة حماس على غزة.

وأضافت الحكومة: “نستهجن محاولات التضليل والافتراءات المزعومة لحرف الأنظار عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة شعبنا في قطاع غزة، بهدف إرباك الرأي العام، واختزال كافة المشاكل التي يعانيها قطاع غزة في مسألة الرواتب”.

وهدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في 19 مارس/ آذار الماضي، باتخاذ “إجراءات مالية وقانونية عقابية” ضد غزة، في ظل اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن عرقلة إتمام عملية المصالحة الوطنية.

وتبع هذا التهديد تأخر صرف رواتب موظفي السلطة في غزة عن مارس/ آذار الماضي، لنحو شهر، قبل أن يتم صرفها بداية مايو/ أيار الماضي، بعد رفع نسبة المقتطع منها ليبلغ 50 في المئة.

وقرر المجلس الوطني الفلسطيني، مطلع أيار/ مايو الماضي، رفع العقوبات عن غزة، ودفع رواتب الموظفين.

ويسود انقسام فلسطيني، منذ منتصف يونيو/ حزيران 2007، عقب سيطرة حماس على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية. في حين تدير حركة فتح بزعامة عباس، الضفة الغربية.

(الأناضول)