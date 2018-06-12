الإعلام الأمريكي يرحب بحذر بالبيان المشترك لترامب وكيم
واشنطن: رحب الإعلام الأمريكي بالبيان المشترك للرئيسين دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والمصالحة بين البلدين، لكنه كان حذرًا بشأن مستقبل وتطبيق الاتفاق.
وانتقدت وسائل الإعلام الأمريكية البيان لعدم تضمنه خطوات ملموسة وعدم تطرقه لبعض المسائل المهمة وكيفية تطبيقه.
وتناولت قناة “سي إن إن” البيان تحت عنوان “ترامب لا يستطيع الحصول على المزيد من كيم”. مشيرة إلى أن البيان لم يستطع انتزاع تنازلات جديدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ، ولا يتطرق إلى سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وأضافت أن القمة كانت جيدة جدًا بالنسبة لكيم لدرجة أنه لم يضطر لتقديم أي تنازلات.
أما قناة “فوكس نيوز″ المحافظة، فأكدت أن قمة “ترامب – كيم” كانت ناجحة، ونقلت البيان المشترك والمؤتمر الصحافي لترامب في سنغافورة، تحت عنوان “يجب وقف لعبة الحروب”.
وأضافت أن ترامب يريد إنهاء المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية، وتحقيق عودة الجنود الأمريكيين الذين يتولون مهامًا في المنطقة.
بدورها، رأت صحيفة “واشنطن بوست” أن القمة منحت الأمل لتحقيق نجاح لكنها لم تقدم ضمانات. وأشارت إلى أن البيان المشترك لم يتضمن تعهدات ملموسة لتخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.
من جانبها، شددت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن ترامب وكيم التقيا في طريق مشترك وانطلقا في مرحلة جديدة. مشيرة إلى أن البيان المشترك يتعهد بالتخلي عن البرنامج النووي لكنه لا يتضمن التفاصيل.
صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت خبر القمة تحت عنوان “ترامب وكيم، بدء مرحلة دبلوماسية جديدة”. مشيرة إلى أن البيان المشترك لم يتضمن تفاصيل تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأنشطة النووية، إلا أنه سينهي المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.
وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، أول اجتماع لهما في سنغافورة.
وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب اللقاء، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.
(الأناضول)
قائد كوريا الشمالية يعطي درسا في العلاقات الدولية، اذا اردت مفاوضة امريكا عليك بتوفير عامل الظغط اما اقتصاديا او عسكريا و الا ينتهي امرك مثل صدام و القذافي، اليوم لثاني مرة عامل ترمب قائد دولة ثانية باحترام بعد الصين و سنرى نفس الاحترام للرئيس الروسي، اليوم تعرفنا على الدول السيادية الحقيقية.
ان الحكومة الامريكية لا تؤتمن وتنقض معاهداتها
وليعتبر الرئيس الكوري مما حدث في الماضي القريب حيث انها قد نقضت معاهدتها النووية مع ايران وهذا لحماية الدولة الصهيونية وخونة العرب في شبه الجزيرة العربية وهذا يعني انهم ليسوا باصحاب القرار ويعملون لافلاسهم كالمرتزقة وهو لمن يدفع الثمن ، وعلي الرءيس الكوري ان لا يرضي بتفكيك سلاحه النووي الا ان نزحت القوات الامريكية من جنوب كوريا ،وعند اذ ان رضي الجنوب بالحفاظ علي السلاح النووي لردع المغترين الذين يريدون تقسيم البلاد لشمال وجنوب واشتراكيين ورأسماليين ،وعلي الصين الحذر فان الجيوش الامريكية في تلك المنطقه ليست فقط كمحتل لليابان وكوريا الجنوبية بل انها هناك لحماية تيوان وقد زودت تيوان بالسلاح النووي حتي تكون حليفة لهم ضد اصحاب القرار الاحقاء علي تلك الجزيرة وهم الصينيين ، فيجب علي الصين مساعدة كوريا الشمالية كحليف لها وامداده بما يريد من مساعدات ، لان اجتماع الرءيس الامريكي والرئيس
الكوري لم ياءتي بما اراد الرءيس الكوري الشمالي وهو فك الحصار الاقتصادي عن البلاد واسقاط العقوبات
اي ان المعاهدة التي وقعت من الرئيسين لا نفع فيها الا للامريكيين ، وهم الان يعملون علي اضعاف النظام الشمالي واول الخطوات هي ارضاء الشماليين باقاف المناورات العسكرية بشراكة الجنوبيين وهذا هو الطعم منهم للشمال حتي يكسبوا ثقته وبعد ذلك اسقاط النظام الشمالي
واستخدام اراضيه للقواعد العسكرية تجاه الصين وروسيا ، واخيرا ، لا تاءتمن صديقا كان يوما ما عدوا .