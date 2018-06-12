الإعلام الأمريكي يرحب بحذر بالبيان المشترك لترامب وكيم

واشنطن: رحب الإعلام الأمريكي بالبيان المشترك للرئيسين دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، والمصالحة بين البلدين، لكنه كان حذرًا بشأن مستقبل وتطبيق الاتفاق.

وانتقدت وسائل الإعلام الأمريكية البيان لعدم تضمنه خطوات ملموسة وعدم تطرقه لبعض المسائل المهمة وكيفية تطبيقه.

وتناولت قناة “سي إن إن” البيان تحت عنوان “ترامب لا يستطيع الحصول على المزيد من كيم”. مشيرة إلى أن البيان لم يستطع انتزاع تنازلات جديدة فيما يتعلق بالبرنامج النووي لبيونغ يانغ، ولا يتطرق إلى سجل حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.

وأضافت أن القمة كانت جيدة جدًا بالنسبة لكيم لدرجة أنه لم يضطر لتقديم أي تنازلات.

أما قناة “فوكس نيوز″ المحافظة، فأكدت أن قمة “ترامب – كيم” كانت ناجحة، ونقلت البيان المشترك والمؤتمر الصحافي لترامب في سنغافورة، تحت عنوان “يجب وقف لعبة الحروب”.

وأضافت أن ترامب يريد إنهاء المناورات العسكرية في كوريا الجنوبية، وتحقيق عودة الجنود الأمريكيين الذين يتولون مهامًا في المنطقة.

بدورها، رأت صحيفة “واشنطن بوست” أن القمة منحت الأمل لتحقيق نجاح لكنها لم تقدم ضمانات. وأشارت إلى أن البيان المشترك لم يتضمن تعهدات ملموسة لتخلي بيونغ يانغ عن برنامجها النووي.

من جانبها، شددت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن ترامب وكيم التقيا في طريق مشترك وانطلقا في مرحلة جديدة. مشيرة إلى أن البيان المشترك يتعهد بالتخلي عن البرنامج النووي لكنه لا يتضمن التفاصيل.

صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلت خبر القمة تحت عنوان “ترامب وكيم، بدء مرحلة دبلوماسية جديدة”. مشيرة إلى أن البيان المشترك لم يتضمن تفاصيل تطهير شبه الجزيرة الكورية من الأنشطة النووية، إلا أنه سينهي المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية.

وفي وقت سابق اليوم، عقد الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، أول اجتماع لهما في سنغافورة.

وتضمن البيان المشترك الموقّع عقب اللقاء، التزامًا من بيونغ يانغ، بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، مقابل التزام الولايات المتحدة بأمن كوريا الشمالية.

(الأناضول)





