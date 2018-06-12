﻿المصري رمضان صبحي ينتقل إلى هدرسفيلد الإنكليزي

لندن – د ب أ: أعلن هدرسفيلد الإنكليزي عن ضم الجناح المصري رمضان صبحي من ستوك مقابل خمسة ملايين و700 الف جنيه استرليني بعقد يمتد لثلاثة أعوام. ويشارك صبحي (21 عاما) مع المنتخب المصري في مونديال روسيا. وشارك صبحي في 41 مباراة مع ستوك منذ انتقاله من الأهلي المصري في تموز/يوليو 2016 وسجل هدفين. لكن بعد هبوط ستوك للدرجة الأولى فضل صبحي البقاء في الدوري الممتاز ونجح في تحقيق مبتغاه عبر بوابة هدرسفيلد. وبات صبحي ثالث صفقات هدرسفيلد هذا الصيف بعد الحارس بن هامر والمدافع تيرنس كونغولو.

ليونغبيرغ يعود إلى أرسنال لتدريب فريق الشباب

لندن – رويترز: قال أرسنال إن لاعبه السابق فريدريك ليونغبيرغ عاد للنادي الانكليزي كمدرب لفريق الشباب تحت 23 عاما. وكان اللاعب السويدي السابق (41 عاما)، الذي تولى تدريب فريق تحت 15 عاما في ارسنال في موسم 2016-2017، ضمن تشكيلة الفريق اللندني التي نالت آخر ألقاب النادي في الدوري الممتاز في 2003-2004. وقال بير ميرتساكر مدير أكاديمية أرسنال: «يعرف قيم النادي ومدى أهمية اعطاء الفرصة للاعبين الصغار للتطور». وأضاف: «الكل يعرف أن فريدي يحب النادي ونتطلع إلى أن يطور مسيرته معنا». ولعب ليونغبيرغ لارسنال من 1998-2007 وشارك في 216 مباراة مسجلا 46 هدفا. وفاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الممتاز في 2001-2002.

نابولي يضم فيردي من بولونيا

روما – د ب أ: أعلن نابولي الإيطالي تعاقده مع المهاجم الإيطالي سيموني فيردي من بولونيا، لخمسة أعوام. وانتقل فيردي، الذي يكمل السادسة والعشرين من عمره الشهر المقبل والذي سجل عشرة أهداف لبولونيا الموسم الماضي، إلى نابولي في صفقة لم يجر الإعلان عن قيمتها. وصعد فيردي من قطاع الناشئين في ميلان وقضى فترات مع فرق تورينو ويوفي ستابيا وإمبولي وإيبار الإسباني وكاربي، كما شارك في أربع مباريات مع المنتخب الإيطالي كانت في العام الماضي. وكان نابولي، الذي أنهى الموسم المنقضي في المركز الثاني خلف البطل يوفنتوس، أعلن في أواخر أيار/مايو الماضي تعيين كارلو أنشيلوتي مدربا للفريق خلفا لماوريسيو ساري.

يونايتد يغري راشفورد برفع راتبه الأسبوعي إلى 148ألف يورو

مانشستر – الأناضول: يسعى مانشستر يونايتد لإغراء ماركوس راشفورد لضمان بقائه الموسم المقبل. وينوي مسؤولو مانشستر يونايتد خلال المفاوضات مع راشفورد لزيادة راتبه الأسبوعي إلى 130 ألف جنيه استرليني (يعادل 148 ألف يورو). ويتقاضى راشفورد حاليا راتبا أسبوعيا قيمته 80 ألف جنيه استرليني (بما يعادل 91 ألف يورو)، وأن الجلسة مع راشفورد ستكون بعد منافسات كأس العالم التي ستنطلق في روسيا غدا، حيث أنه يلعب مع المنتخب الإنكليزي في العرس العالمي. ويسعى مانشستر يونايتد لإغراء اللاعب بالبقاء لأطول فترة ممكنة رغم أنه يتبقى في عقده مع النادي موسمان. وشارك راشفورد (20 عاما) مع يونايتد الموسم الماضي في 52 مباراة بمختلف البطولات التي خاضها، مسجلا 13 هدفا وساهم في صناعة تسعة أهداف.

روما يتعاقد مع نجل الأسطورة الهولندي كلايفرت

روما – الأناضول: أعلن نادي روما الإيطالي، تعاقده مع الهولندي جاستن كلايفرت من أياكس امستردام بداية من فترة الانتقالات الصيفية. وفي تغريدة على صفحة النادي في «تويتر»، قال: «رسميا، جاستن كلايفرت في صفوف روما». وجاستن (19 عاما) هو نجل أسطورة كرة القدم الهولندية باتريك كلايفرت. وتألق كلايفرت بشكل ملفت بقميص أياكس الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفا وصنع 5 أهداف في مختلف المسابقات، في موسمه الثاني في الفريق. وسيكون جاستن رابع صفقات روما في «الميركاتو» الصيفي بعدما تم التعاقد مع الكرواتي أنتي كوريتش، والإسباني إيفان ماركانو وبرايان كريستانتي.

هانوفر الألماني يتعاقد مع الياباني الدولي هاراغوتشي

برلين – د ب أ: أعلن هانوفر الألماني عن تعاقده مع لاعب الوسط الياباني الدولي جينكي هاراغوتشي من هيرتا برلين. ويشارك هاراغواتشي (27 عاما) مع المنتخب الياباني في مونديال روسيا. وقضى الموسم الماضي معارا إلى فورتونا دسلدورف الذي صعد للبوندسليغا. وانضم إلى هانوفر بعقد لثلاثة أعوام وفي صفقة قيمتها اربعة ملايين يورو. وبات هاراغوتشي رابع صفقات هانوفر هذا الصيف بعد ليو فينكوف وتاكوما اسانو وكيفن فيمر.

اعتزال الملاكم البريطاني ديفيد هاي

برلين – د ب أ: أعلن الملاكم البريطاني ديفيد هاي اعتزاله في السابعة والثلاثين من عمره. وقال: «أعلن اعتزالي الملاكمة الاحترافية، يقولون إنه ليس بوسعي ممارسة الملاكمة… هذه ليست نهاية القصة، إنها ببساطة بداية شيء جديد». وفاز هاي في 28 نزالا وخسر أربعة، خلال 32 نزالا منذ تحوله للاحتراف عام 2002. وحقق هاي حلم الطفولة في 2009 عبر الفوز بلقب رابطة الملاكمة العالمية للوزن الثقيل عبر الفوز على نيكولاي فالويف.