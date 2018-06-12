﻿ديوكوفيتش يقبل بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة كوينز

لندن – د ب أ: قبل النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش بطاقة دعوة (وايلد كارد) للمشاركة في بطولة كوينز للتنس التي تنطلق على الملاعب العشبية في العاصمة البريطانية لندن بعد أيام.

وتنطلق منافسات البطولة يوم الاثنين المقبل ومن المقرر أن تشهد أيضا مشاركة النجم الإسباني رافاييل نادال المتوج الأحد باللقب رقم 11 له في بطولة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس). ويتطلع ديوكوفيتش إلى التخلص من صدمة الهزيمة المفاجئة أمام الإيطالي ماركو سيتشيناتو قبل أيام في دور الثمانية برولان غاروس.

وكان ديوكوفيتش تأثر بشكل كبير بتلك الهزيمة وأثار الشكوك حول مشاركته في موسم الملاعب العشبية، حيث قال عقب المباراة «لا أعرف إذا كنت سألعب على العشب أم لا».

ومع ذلك، استعاد ديوكوفيتش تركيزه من جديد وأعلن مشاركته في بطولة كوينز للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. وقال ديوكوفيتش المتوج بلقب بطولة ويمبلدون ثلاث مرات «الأجواء (في بريطانيا) رائعة دائما وأتطلع إلى اللعب وسط الجماهير البريطانية من جديد».

ويحتل ديوكوفيتش المركز 21 بالتصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين حيث لا يزال يواصل استعادة مستواه بعد الإصابة في المرفق التي تعرض لها في كانون الثاني/يناير الماضي. وتأكدت مشاركة ديوكوفيتش في كوينز لتشهد البطولة بذلك مشاركة 17 من المصنفين الـ30 الأوائل على العالم.