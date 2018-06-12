﻿البرازيليون ليسوا مهووسين بكرة القدم!

زيوريخ – رويترز: تشتهر البرازيل بأنها دولة مهووسة بكرة القدم لكن تقريرا توصل إلى أن 60 بالمئة فقط من البرازيليين الذين أجريت معهم مقابلات لديهم اهتمام بهذه الرياضة.

وجاءت الإمارات على رأس القائمة التي أعدتها شركة «نيلسن سبورتس» لأبحاث التسويق ورتبت 30 دولة وفقا لنسبة من السكان وصفوا أنفسهم بأنهم مهتمون بكرة القدم.

وبلغت النسبة في الإمارات 80 بالمئة وجاءت تايلند في المركز الثاني (78 بالمئة) ثم تشيلي والبرتغال وتركيا (75) فيما احتلت البرازيل، الفائزة بكأس العالم خمس مرات، مركزا متأخرا وهو 13. وتراجعت النسبة في البرازيل من 72 بالمئة في 2013، قبل عام واحد من استضافة نهائيات كأس العالم التي شهدت خسارة قاسية لأصحاب الأرض 7-1 أمام المانيا في الدور قبل النهائي.

ويتسم مزاج البرازيليين بالتقلب الشديد في ما يتعلق بكرة القدم، ويتغير الحضور الجماهيري في المباريات بشكل كبير وفقا لمستويات الفرق، وما إذا كانت المباراة في مرحلة حاسمة من مسابقة، وموعد ركلة البداية وحتى الطقس. وفي الموسم الماضي بلغ متوسط الحضور الجماهيري في الدوري البرازيلي 16418 مشجعا فقط. وقال التقرير إن النسبة زادت في الصين من 27 بالمئة عام 2013 إلى 32 بالمئة في 2017 وفي الهند من 30 بالمئة إلى 45 بالمئة وفي الولايات المتحدة من 28 بالمئة إلى 32 بالمئة. وجاءت بريطانيا، رغم امتلاكها الدوري الانكليزي الممتاز، في المركز 17 بنسبة بلغت 51 بالمئة فقط. وقال التقرير إن كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد والبرتغال هيمن على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين اللاعبين، متقدما بفارق كبير على غريمه ليونيل ميسي.

وبلغ التفاعل مع رونالدو عبر «فيسبوك» و»تويتر» و»إنستغرام» 570 مليونا في أول خمسة أشهر من العام الحالي، وهو ما يزيد بفارق كبير على نيمار (294 مليونا) وميسي (201 مليون). وأشار التقرير إلى أن التفاعل، وليس عدد المتابعين، هو العنصر الأكثر أهمية في فهم قيمة حساب على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه يظهر عدد المتفاعلين مع الحساب ويعطي فكرة أفضل عن التأثير والمفعول. وأضاف التقرير أن النجاح في وسائل التواصل الاجتماعي لا يرتبط دائما بالنجاح داخل الملعب.

وجاء سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد المثير للجدل في المركز الرابع بتفاعل بلغ 158 مليونا فيما احتل محمد صلاح مهاجم ليفربول ومصر المركز الخامس (105.3 مليون). وعلى صعيد عدد المتابعين لحسابات وسائل التواصل، جاء رونالدو في الصدارة برصيد 322.8 مليون في «تويتر» و»إنستغرام» و»فيسبوك» بينما امتلك نيمار 194.2 مليون متابع وميسي 181.9 مليون.