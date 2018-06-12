﻿ريال مدريد يعين مدرب اسبانيا لوبتيغي مكان زيدان

مدريد – رويترز: قال ريال مدريد بطل أوروبا إن يولن لوبتيغي مدرب إسبانيا سيتولي تدريبه لثلاث سنوات بعد انتهاء كأس العالم في روسيا. وترك الفرنسي زين الدين زيدان المنصب قبل أسبوعين بعد أيام من قيادة ريال مدريد للفوز بلقبه الثالث على التوالي في دوري الأبطال.

وقضى لوبتيغي، الذي وقع الشهر الماضي عقدا جديدا مع منتخب إسبانيا يبقيه لعام 2020، ثلاثة مواسم كلاعب مع ريال مدريد. وتولى المدرب البالغ 51 عاما مسؤولية منتخب اسبانيا في 2016 عقب استقالة فيسنتي ديل بوسكي الذي قاد بلاده للفوز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2012. وستواجه إسبانيا التي لم تخسر في 20 مباراة تحت قيادة لوبتيغي جارتها البرتغال يوم الجمعة في مستهل مشوارها بالمجموعة الثانية في سوتشي، وستلعب لاحقا مع إيران والمغرب. وقضى لوبتيغي الحارس السابق، موسما في تدريب الفريق الثاني لريال مدريد (كاستيا) في 2008-2009 قبل أن يدرب منتخب إسبانيا تحت 19 عاما في 2010. واستمتع بالنجاح مع منتخبات الشباب، حيث فاز ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2012 قبل أن يكرر الانجاز مع فريق تحت 21 عاما بعد 12 شهرا. لكن مسيرة لوبتيغي على مستوى الأندية كانت أقل نجاحا. وأقيل بعد فترة قصيرة في رايو فايكانو في الدرجة الثانية في 2003 ورحل عن بورتو البرتغالي بعد الاخفاق في الفوز بأي لقب بين 2014 و2016.