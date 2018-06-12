﻿اكتشاف نوع جديد من السلاحف في المكسيك

بويرتو فايارتا (المكسيك) ـ أ ف ب: منذ سنوات ينبّه السكان العلماء إلى هذا النوع من السلاحف الذي يعيش غرب المكسيك، غير أن الاعتراف به لم يأت سوى في أيار/مايو.

وهذه السلاحف «كينوستيرنون فوغتي» مميزة عن غيرها بعلامة صفراء على طرف أنفها، وهي أيضاً أكثر رشاقة من سائر الأنواع الأخرى.

وتعيش هذه السلاحف في الجداول والأنهار، قرب مدينة بويرتو فايارتا في ولاية خاليسكو على سواحل المحيط الهادئ.

ومن الخاصيّات المميّزة لها أنها أسرع من غيرها، وهي تحبّ أن تستظلّ بالأشجار من أشعة الشمس.

ويطلق عليها البعض اسم «قبّعة فايارتا الصغيرة» إذ إنها تشبه القبعة، وهي صغيرة في حجمها لا يزيد طولها عن عشرة سنتيمترات.

لكن الاسم العلمي لها هو «كينوستيرنون فوغتي» تيمّناً بالعالم الأمريكي ريتشارد فوغت الذي يعمل منذ أربعين عاماً على دراسة السلاحف في الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى. وعثر على تسع سلاحف فقط من هذا النوع أمكن دراستها، أربع منها حية والباقية ميتة.

ويدفع هذا العدد القليل العلماء إلى إدراج هذا النوع ضمن الأنواع المعرّضة لخطر اندثار كبير، حسب فابيو جيرمان كوبول الأستاذ في جامعة غواد الاخارا.

وكان السكان أبلغوا عن وجود هذه السلاحف منذ عشرين سنة، لكن العلماء لم يصدّقوا حينها أنه نوع جديد. قبل خمس سنوات فقط حظيت هذه السلاحف باهتمام الدارسين.