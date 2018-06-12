﻿القضاء الياباني يرفض إعادة نظر قضية أكبر المحكومين بالإعدام سنّا في العالم

طوكيوـ أ ف ب: رفض القضاء الياباني إعادة نظر قضيّة أكبر المحكومين بالإعدام سنّاً في العالم الذي خرج من السجن في عام 2014 على أساس أنه سيُحاكم من جديد، حسب ما جاء في قرار قضائي.

فقبل أربع سنوات، قضت محكمة شيزيوكا في جنوب شرق اليابان بإعادة فتح محاكمة إيواو هاكامادا البالغ من العمر اليوم 82 عاما مقرّة بوجود شكوك حول إدانته وذلك بالاستناد إلى فحص الحمض النووي (دي أن إيه).

إثر ذلك، قررت الإفراج عنه بعد 48 عاماً من السجن وانتظار حكم الإعدام. لكن المحكمة العليا في طوكيو أبطلت هذا القرار، مشكّكة في صدقية فحص الحمض النووي، حسب ما نقلت الصحافة المحلية.

وأعربت شقيقته هيديكو عن أسفها لهذا الحكم، وقالت: «سننتقل إلى المرحلة التالية».

وينوي المحامون استئناف هذا الحكم.

وكان الرجل أوقف في العام 1966 وحكم عليه بعد عامين بالإعدام شنقاً لإدانته بقتل صاحب المصنع حيث كان يعمل مع زوجته وولديه.

لكنه كان ينفي باستمرار هذه التهمة، وكان يقول إنه وقّع اعترافاته للشرطة تحت الضغط.

وفي عام 1980 ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحقّه.

ولن يعود إيواو هاكامادا إلى السجن وسيبقى تعليق تنفيذ العقوبة سارياً، بسبب سنّه وحالته الصحّية المتردّية.

وتتهم منظمات حقوقية دولية اليابان بأنها تعتمد نظاماً قضائياً قاسياً، ومن ذلك أن المحكومين بالإعدام ينتظرون تنفيذ الحكم سنوات طوالاً منعزلين عن العالم، ولا يُبلّغون بموعد تنفيذ الحكم سوى قبل ساعات.